دي بروين يسير على خطى غوارديولا وتشافي

كان كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي من بين 18 من لاعبي منتخب بلجيكا السابقين والحاليين الذين حصلوا على رخصة للتدريب أمس الثلاثاء، بعد دورة استمرت عامين مع اتحاد كرة القدم في بلاده بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

كما تم منح تراخيص لمهاجم نابولي "دريس ميرتنز" ومدافع بنفيكا "يان فيرتونن" ولاعب بوروسيا دورتموند "أكسيل فيتسل" وثنائي ليستر سيتي "يوري تيلمانس ودينيس برات".

وقال كريس فان دير هاجن رئيس قسم تدريب المدربين بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان "يسمح هذا التدريب بالفعل للمشاركين في الدورة بالتفكير فيما يريدون القيام به بعد مسيرتهم المهنية".

وأضاف "لقد أحرز الكثير من اللاعبين بالفعل تقدما كبيرا ونشهد بالفعل النتائج" في إشارة إلى المدافع السابق توماس فيرمالين الذي اعتزل العام الماضي ويعمل حاليا مدربا مساعدا للمنتخب الوطني.

وتابع "لقد اتخذوا خطواتهم الأولى مدربين في بلجيكا، لذا لا يتعين عليهم السفر إلى الخارج على الفور".

دي بروين على خطى غوارديولا وتشافي

وبهذه الخطوة المبكرة، يسير دي بروين (30 عاما) على خطى مدربه الحالي في سيتي "بيب غوارديولا" الذي حصل على دورات تدريبية مبكرا ليصبح مدربا لفريق برشلونة وهو في ريعان شبابه عام 2008 بعد اعتزاله كرة القدم بعامين فقط.

وكذلك تشافي أحد أبرز نجوم فريق برشلونة الذي حصل على أعلى الدورات التدريبية وهو يلعب لفريق السد القطري، الذي دربه عامين قبل العودة لبرشلونة مدربا للفريق الأول بداية العام الحالي.

وفاز دي بروين مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الحالي 2021-2022.