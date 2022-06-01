تحديد موعد وملعب مباراة كأس "درع المجتمع" بين مانشستر سيتي وليفربول

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن مباراة كأس درع المجتمع (كأس السوبر الإنجليزي) التي تفتتح موسم 2022-2023، ستقام في ملعب "كينغ باور" الخاص بنادي ليستر سيتي في 30 يوليو/تموز المقبل.

وستشهد مباراة هذا العام الاحتفال بالنسخة المئوية وتجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز وليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولن يكون ملعب ويمبلي -الذي يستضيف عادة هذه المباراة- متاحا لاستقباله نهائي بطولة أوروبا للسيدات في الأسبوع نفسه.

وفاز ليستر بدرع المجتمع في الموسم الماضي بتغلبه 1-0 على مانشستر سيتي.

يذكر أن جدول مباريات موسم 2022-2023 في البريميرليغ سيصدر في 16 من يونيو/حزيران الجاري.