بسبب ليفاندوفسكي.. رئيس برشلونة يهاجم تيباس

شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هجوما على رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس بسبب تصريحات الأخير، الذي حذر من خلالها من عدم تحمل برشلونة التعاقد في الوقت الحالي مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحل عن برشلونة، وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي، بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة.

وأعلن ليفاندوفسكي مؤخرا أن مشواره مع الفريق البافاري انتهى، وتتواصل التكهنات منذ فترة حول انضمام النجم البولندي إلى البرسا.

وقال لابورتا -في تصريحات للقناة التلفزيونية لنادي برشلونة- "أود أن أطلب منها (الرابطة) شيئا، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا على التعاقد مع لاعب معين من عدمها، إذ إن هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة".

وكان تيباس قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن برشلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على المال من صفقات بيع لاعبين كي يتمكن من التعاقد مع "ليفا".