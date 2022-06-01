مالك ليفربول يشتري نادي ميلان بطل إيطاليا

‬‬أعلن ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة "رد بيرد كابيتال بارتنرز" الأميركية للاستثمار توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لشراء النادي، وستحتفظ شركة "إليوت" المالكة الحالية على حصة الأقلية.

وأضاف بطل دوري كرة القدم أن الانتقال للملكية الجديدة سيتم خلال الصيف، ومن المتوقع أن يكتمل الاتفاق بحلول سبتمبر/أيلول المقبل بحد أقصى.

وتوج ميلان هذا الموسم بلقب الدوري لأول مرة خلال 11 عاما.

وقال جيري كاردينالي مؤسس "رد بيرد" والشريك الإداري في بيان "نتشرف بأن نشكل جزءا من تاريخ ميلان العريق ومتحمسون للعب دور في المرحلة الجديدة للنادي مع عودته لمكانه الطبيعي على قمة الكرة الإيطالية والأوروبية والعالمية".

وتعتبر "رد بيرد" أحد المستثمرين بمجموعة "فينواي سبورتس" الرياضية التي تملك ليفربول الإنجليزي و"بوسطن رد سوكس" المنافس بدوري البيسبول الأميركي. وتملك أيضا حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم.

وأضاف كاردينالي "فلسفة رد بيرد الاستثمارية وسجلها في إدارة الفرق أظهر أن أندية كرة القدم يمكنها النجاح داخل الملعب وخارجه".