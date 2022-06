في حال أخفقت مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.. صلاح يفضل البقاء في البريميرليغ

لم يتوصل ليفربول ومحمد صلاح بعد إلى اتفاق بشأن تجديد محتمل للعقد، مما يعني أن اللاعب المصري الدولي قد يغادر الريدز في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.

ويستمر عقد صلاح حتى صيف 2023، لكن الطرفين لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق على الرغم من بدء المفاوضات بشأن التمديد قبل عدة أشهر.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" (The Athletic)، فإن صلاح حريص على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى لو لم يجدد عقده مع الريدز قبل الصيف المقبل.

فالـ"ريدز" لم يتحدثوا مع صلاح بخصوص تجديد عقده منذ 6 أشهر وآخر عرض قدم له كان بزيادة على راتبه (يتقاضى 250 ألف دولار أسبوعيا) بنسبة 15% وهذا بعيد جدا عما يطلبه صلاح.

وإذا قرر صلاح البقاء في إنجلترا، فسيكون هناك الكثير من الفرق التي تخطب ود النجم المصري.

