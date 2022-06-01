أوزيل يعلن موقفه من فنربخشة التركي بعد إيقافه الطويل

كشف مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، عن موقفه من فريقه التركي فنربخشة بعد عدم مشاركته في أي مباراة منذ مارس/ آذار الماضي.

وقال النادي في بيان إنه أوقف أوزيل في مارس/آذار ولم يكشف عن سبب قراره، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن لاعب الوسط تورط في مشادة كلامية مع مدرب الفريق إسماعيل كارتال.

وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر الليلة الماضية "لقد أكملت هدفي من مسيرتي بتوقيع عقد لمدة 3 أعوام ونصف العام مع فنربخشة، عشق طفولتي، دون حتى الحصول على أجري في أول 6 شهور".

وأضاف "أكرر مع التأكيد: لن أنهي مسيرتي في فريق آخر غير فنربخشة. طوال مدة عقدي، هدفي الوحيد هو بذل كل الجهد للدفاع عن ألوان قميص فنربخشة.. هذا القرار واضح للغاية ونهائي".

وتابع نجم أرسنال السابق "إذا اتخذت إدارة النادي قرارا بشأني، سأحترمه. سأعمل بجدية وسأكون دائما على أتم استعداد. كما أقول دائما، الشيء الأساسي هو فنربخشة".

Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. (1/3) pic.twitter.com/T59V38B2pV — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 31, 2022

وانضم أوزيل إلى فنربخشة قادما من أرسنال الإنجليزي في يناير/كانون الثاني 2021 بعدما وقع عقدا لمدة 3 أعوام ونصف العام، بعد أن فقد مكانه في تشكيلة النادي اللندني ولم يدخل قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الأوروبي.

ولعب أوزيل الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا دورا حاسما تحت قيادة المدرب أرسين فينغر في وضع حد لغياب أرسنال عن الألقاب، بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

لكن أوزيل وجد نفسه بعيدا عن خطط أوناي إيمري بديل فينغر ثم مايكل أرتيتا، مما تسبب في رحيله في النهاية.