هالاند قاب قوسين من الانضمام لمانشستر سيتي

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند لكرة القدم أبلغ ناديه بأنه سيرحل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم، لينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي" التلفزيونية وبوابة "ذا أثلتيك" الإخبارية أن فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي أبلغ نظيره في بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، بأن النادي سيفعل الشرط الجزائي في عقد هالاند، وقيمته 75 مليون يورو.

ولم يتسنّ الوصول إلى تعليق من نادي دورتموند على الفور، لكن سيبستيان كيل رئيس لجنة اللاعبين المحترفين بالنادي الألماني كان قد صرح لقناة "شبورت 1" أمس الأحد بأن مستقبل هالاند قد يحسم خلال أيام.

وحُدّد البديل المحتمل لهالاند بالفعل، حيث يتطلع سيبستيان كيل إلى أن يحسم النادي قريبا صفقة ضم الألماني الدولي كريم أديمي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند قادما من سالزبورغ عام 2020 في صفقة قيمتها 20 مليون يورو.

وتحدثت تقارير إعلامية أن راتب هالاند السنوي سيكون 30 مليون يورو، وأن عقده سيمتد إلى 5 سنوات قادمة