رغم التحفظ المصري.. الكاف يسند للمغرب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) أن المغرب سيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في 30 مايو/أيار الجاري للموسم الثاني على التوالي.

وقال الكاف -في بيان بموقعه على الإنترنت- إنه بالنظر إلى القرار السابق في 17 يوليو/تموز 2019 بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة فقد تلقى عرضين من الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي لاستضافة النهائي، لكن الاتحاد السنغالي سحب عرضه ليستضيف المغرب المباراة النهائية.

وأشار الكاف إلى أن هناك مناقشات حالية بالعودة للنظام القديم بإقامة النهائي من مباراتي ذهاب وإياب بدلا من مواجهة واحدة.

واقترب الأهلي المصري حامل اللقب في آخر نسختين من التأهل إلى نهائي البطولة القارية الأبرز للأندية للموسم الثالث على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري أول أمس السبت، فيما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وعاد الوداد المغربي بالفوز 3-1 من ملعب بترو أتلتيكو الأنغولي قبل أن يستضيف مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

وكان الأهلي طالب الكاف في بيان أمس الأحد بإقامة النهائي في دولة محايدة بعيدا عن الدول التي تأهلت أنديتها إلى الدور نصف النهائي.

ونفى الاتحاد القطري لكرة القدم في وقت سابق التقارير الإعلامية بشأن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الدوحة.

وأضاف -في بيان- "ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا 2022، ويؤكد أنه لم يتم التطرق للحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الأفريقي عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية".

وأقيمت المباراة النهائية في آخر نسختين من البطولة من مواجهة واحدة، حيث استضافت مصر النهائي في 2020 عندما انتصر الأهلي على غريمه المحلي الزمالك.

وأقيم النهائي في العام الماضي في المغرب، حيث فاز الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.