ظهر مدرب ليفربول يورغن كلوب ضاحكا وهو يرد على مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الذي تحدث في وقت سابق عن تشجيع الأغلبية في إنجلترا لنادي ليفربول.

وكان غوارديولا قال إن "كل الناس في هذا البلد يشجعون ليفربول، الإعلام وكل أحد، لأنهم يملكون سجلا مذهلا على المستوى الأوروبي، ولكن ليس على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد فازوا باللقب مرة واحدة في آخر 30 عاما. لا أهتم بالأمر، الناس يرغبون في أن يحقق ليفربول الفوز أكثر منا".

وبدا أن كلوب يتعامل مع تصريحات غوارديولا على أنها مزحة، وقلل من تأثيرها قائلا إن المدرب الإسباني أطلق هذه التعليقات في خضم انفعال، عقب المباراة.

Klopp's reaction to Guardiola's comments 😅 pic.twitter.com/vwjlvbvllw — ESPN FC (@ESPNFC) May 9, 2022

وأضاف كلوب "أنا أقيم في ليفربول. هنا كثير من الناس تريد فوزنا بلقب الدوري وهذا بكل تأكيد، لكن حتى هنا، النسبة تبلغ نحو 50%".

وتابع "أنا -بوصفي مدربا- واجهت هذه التجربة مؤخرا، ونحن أيضا تأثرنا بالمباراة. لقد قلت بعض الأشياء لكن هل يمكن أن أكررها؟ لا. لقد قلت إن

توتنهام يلعب بالطريقة التي يلعب بها، لكنه يبقى في المركز الخامس. شعرت بذلك في خضم اللحظة، لكن من المرجح أن أكون أخطأت".

ورغم أن الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح 3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية، فلا يعتقد يورغن كلوب أن الصراع على اللقب قد حُسم.

وتعادل ليفربول 1-1 مع توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع الحالي، ليتأخر في صراع اللقب بعد فوز سيتي على نيوكاسل يونايتد، وتلقى كلوب سؤالا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عما إذا كان أبلغ لاعبيه بانتهاء السباق مع منافسه.

وقال المدرب الألماني "لا أعتقد أني قلت ذلك؛ لأني أعتقد أن الأمور واضحة وأنها لم تحسم بعد، وذلك بغض النظر عما حدث، لدينا 3 مباريات وينصب تركيزي الآن على الفوز بمبارياتنا الثلاث، ولا أستطيع أن أفعل شيئا بخصوص فوز سيتي في مبارياته. لا نتوقف عن الإيمان بالأمر وهذا ما نفعله".

وتابع "هناك حقائق، لكن نحن بوسعنا تجاهلها. أحاول مساعدة اللاعبين من أجل التفكير في الأمر مثلي".

وأكد كلوب أن مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو "اقترب بشدة" من العودة إلى الملاعب بعد التعافي من إصابة في القدم، وقال "يجعل الجهاز الطبي الأمور أسهل في بعض الأوقات. سنرى ما سيحدث. شارك فيرمينو في المران، لذا سنتخذ القرار غدا"، قبل المباراة أمام أستون فيلا.