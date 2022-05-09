كرة قدم

اشتباكات بين مؤيدين لفلسطين ومشجعين إسرائيليين خلال مباراة لكرة السلة بإسبانيا

اشتباكات بين مؤيدين لفلسطين ومشجعين إسرائيليين أثناء مباراة لكرة السلة بإسبانيا
الاشتباكات بين المؤيدين لفلسطين ومشجعين إسرائيليين دارت في مدينة بلباو الإسبانية (الصحافة الإسبانية)
9/5/2022

شهدت شوارع مدينة بلباو الإسبانية اشتباكات بين مشجعي نادي هابويل حولون الإسرائيلي لكرة السلة وداعمين للقضية الفلسطينية، في أثناء مباراة في بطولة دوري الأبطال.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات في الأزقة والشوارع بين المئات من مشجعي الفريق الإسرائيلي ومؤيدي فلسطين والحاملين للأعلام الفلسطينية.

وتراشق الجانبان بالكراسي والحجارة والمقذوفات، في محاولة من كل منهما لإجبار الآخر على التراجع.

وأطلقت الجماهير القنابل الملونة والألعاب النارية في الشوارع، حيث نتج عن تلك الأحداث إلحاق الضرر بالمحال التجارية، وأماكن الانتظار، والمقاهي، والأماكن العامة.

وخسر الفريق الإسرائيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام لودفيسبورغ الألماني بـ68 نقطة مقابل 88. وكان فريق تينيريفي الإسباني قد حسم اللقب بعد الفوز على مواطنه مانريسا بـ98 نقطة مقابل 87 فقط في نهائي البطولة.

المصدر : وكالة سند