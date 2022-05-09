شهدت شوارع مدينة بلباو الإسبانية اشتباكات بين مشجعي نادي هابويل حولون الإسرائيلي لكرة السلة وداعمين للقضية الفلسطينية، في أثناء مباراة في بطولة دوري الأبطال.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات في الأزقة والشوارع بين المئات من مشجعي الفريق الإسرائيلي ومؤيدي فلسطين والحاملين للأعلام الفلسطينية.

وتراشق الجانبان بالكراسي والحجارة والمقذوفات، في محاولة من كل منهما لإجبار الآخر على التراجع.

Peleas entre ultras del Hapoel Holon israelí y gente de Bilbao en el centro de la ciudad. Los israelíes están en Bilbao para ver la Final Four de la Basketball Champions League, viajaron unos 1000 aficionados. pic.twitter.com/7XJyDACXoh — NIPORWIFI © (@niporwifi) May 8, 2022

Los Ultras del Holon han atacado algún bar con banderas de Palestina. pic.twitter.com/CI44PdUJFU — NIPORWIFI © (@niporwifi) May 8, 2022

وأطلقت الجماهير القنابل الملونة والألعاب النارية في الشوارع، حيث نتج عن تلك الأحداث إلحاق الضرر بالمحال التجارية، وأماكن الانتظار، والمقاهي، والأماكن العامة.

Se había organizado una manifestación propalestina para recibir a la afición del Hapoel Holon que ha acabado así. pic.twitter.com/S1kzQHFlWg — NIPORWIFI © (@niporwifi) May 8, 2022

Antes de llegar la Ertzaintza pic.twitter.com/Ds9wMtNdHO — NIPORWIFI © (@niporwifi) May 8, 2022

وخسر الفريق الإسرائيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام لودفيسبورغ الألماني بـ68 نقطة مقابل 88. وكان فريق تينيريفي الإسباني قد حسم اللقب بعد الفوز على مواطنه مانريسا بـ98 نقطة مقابل 87 فقط في نهائي البطولة.