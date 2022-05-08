حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليدز يونايتد بخماسية نظيفة، واقترب خطوة أخرى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدا من تعثر ملاحقه المباشر ليفربول.

وتعافى مانشستر سيتي سريعا من خروجه المدوي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام ريال مدريد الأربعاء الماضي، وحقق فوزا كبيرا بعد يوم من تعثر ملاحقه ليفربول وتعادله أمام توتنهام 1-1.

ودخل فريق بيب غوارديولا المباراة بقوة، وحاول تحقيق التقدم مبكرا عبر هجمات متتالية أثمرت عن تسجيل الهدف الأول من رحيم سترلينغ في الدقيقة 19، قبل أن يضيف المدافع إيمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أضاف نجوم مانشستر سيتي 3 أهداف بفضل رودريغو في الدقيقة 61، وفيل فودين في الدقيقة 90، ورحيم سترلينغ في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ليفربول، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا هو الفوز الـ27 لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 5 أخرى.

وقبل 3 مراحل من ختام الموسم، اقترب مانشستر سيتي خطوة كبيرة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، وللمرة الثامنة في تاريخ الفريق.

ويلعب ليفربول مع أستون فيلا الثلاثاء المقبل، في حين يواجه سيتي في اليوم التالي منافسه وولفرهامبتون.