شاهد- عكس خطوة أتلتيكو مع ريال مدريد.. برشلونة يقيم ممرا شرفيا لبيتيس بطل كأس الملك

نقاش وسجال مستمران في إسبانيا بعد رفض أتلتيكو مدريد إقامة ممر شرفي لريال مدريد المتوج بلقب الليغا في "ديربي" مدريد الذي يقام الليلة، غير أن برشلونة قدم نموذجا آخر.

ففي مباراة أمس بين ريال بيتيس وضيفه برشلونة في ملعب "بينيتو فيامارين"، أقام الأخير ممرا شرفيا لتهنئة الفريق الأندلسي المتوج -الشهر الماضي- بلقب كأس الملك بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح.

وحتى المدرب تشافي، وقف في الممر الشرفي وهنأ بدوره التشيلي مانويل بليغريني مدرب ريال بيتيس.

وقال المدير الرياضي في البرسا ماتيو أليماني "هنأنا إدارة بيتيس وجماهيره.. سنقيم ممرا شرفيا كما يليق بالبطل".

وكان ظهير برشلونة جوردي ألبا قد سجل هدفا في الوقت بدل الضائع، ليهدي فريقه الفوز 2-1 على بيتيس في الجولة الـ35 من الليغا، ويضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع تتويج ريال مدريد بلقب الدوري في وقت سابق، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إشبيلية ثالث الترتيب وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، وكلاهما يملك مباراة واحدة إضافية.

ويقترب برشلونة من احتلال المركز الثاني والحصول على 3.4 ملايين يورو نظير المشاركة في كأس السوبر الإسبانية التي تقام في السعودية.

🤝 SPORTSMANSHIP

👏 Guard of Honor for the 2022 Copa del Rey champions. Congratulations, @RealBetis_en! pic.twitter.com/fGWeKNIIP0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2022