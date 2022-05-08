خصم كبير من رواتب اللاعبين.. تداعيات عدم تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال

لاعبو مانشستر يونايتد يواجهون خصما كبيرا من رواتبهم بعد فشلهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر رجال الألماني رالف رانغنيك -أمس السبت- من مضيفه برايتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يعني أن فريق "الشياطين الحمر" فقدوا حسابيا أملهم في التأهل إلى المسابقة القارية الأم، إذ يحتلون المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليغ.

وإضافة إلى الخسارتين (المعنوية والكروية)، يترتب على الخروج من دوري الأبطال تداعيات مالية بخسارة عشرات ملايين الدولار.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، فإن اللاعبين سيتقاضون رواتب أقل بـ25%.

وهذا الخصم يعني أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيتراجع راتبه الأسبوعي من 475 ألف دولار إلى 355 ألفا، أما ديفيد دي خيا فيتراجع راتبه الأسبوعي من 463 ألف دولار إلى 347 ألفا.