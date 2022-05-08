سجل المدافع جوردي ألبا هدفا في الوقت بدل الضائع، لينتزع برشلونة الفوز 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في الجولة الـ35 للدوري الإسباني لكرة القدم، ويضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع تتويج ريال مدريد بلقب الدوري في وقت سابق، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إشبيلية ثالث الترتيب وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، وكلاهما يملك مباراة واحدة إضافية.

ويقترب برشلونة من احتلال المركز الثاني، والحصول على 3.4 ملايين يورو نظير المشاركة في كأس السوبر الإسبانية التي تقام في السعودية.

وأهدر بيتيس في المقابل فرصة للتساوي في النقاط مع أتلتيكو مدريد في سعيه للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يظل في المركز الخامس برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.

وظل التعادل السلبي قائما بين برشلونة وريال بيتيس طوال 75 دقيقة حتى افتتح البديل أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة.

بعدها تعادل ريال بيتيس عن طريق مارك بارترا في الدقيقة 79، لكن جوردي ألبا خطف هدف الفوز لبرشلونة في الثواني الأخيرة من المباراة.

ملخص تفوق "برشلونة" على "ريال بيتيس" و ضمان المشاركة الأوروبية رسميا الموسم المقبل 📺#RealBetisBarça 1-2 pic.twitter.com/6cPCAmiQbL — LaLiga (@LaLigaArab) May 7, 2022

غرناطة يغادر مراكز الهبوط

وفي مباريات أخرى، غادر فريق غرناطة مراكز الهبوط بجدول الدوري بعدما تغلب على مضيفه ريال مايوركا 6-2، كما شهدت الجولة نفسها السبت تعادل أتلتيك بيلباو مع فالنسيا سلبيا وفوز سيلتا فيغو على ديبورتيفو ألافيس 4-صفر وقادش على إلتشي 3-صفر.

وتقدم غرناطة في مباراته أمام ريال مايوركا بهدف سجله الكولومبي لويس سواريز في الدقيقة السادسة ثم تعادل ريال مايوركا بهدف للاعب سالفا سيفيا في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أضاف غرناطة 5 أهداف أخرى سجلها سيرجيو إسكوديرو وأنتونيو بويرتاس في الدقيقتين 47 و55 وخورخي مولينا (هدفان) في الدقيقتين 69 و90 وميرتو أوزوني في الدقيقة 78، بينما سجل أنطونيو رايلو الهدف الثاني لريال مايوركا في الدقيقة 58.

وارتفع رصيد غرناطة إلى 34 نقطة ليصعد من المركز الـ18 إلى الـ17، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 32 نقطة ليتراجع إلى المركز الـ18.

وقلّص فالنسيا فرص أتلتيك بلباو في المشاركة الأوروبية بعدما تعادل معه سلبيا، في مباراة شهدت طرد هوجو جويامون من صفوف فالنسيا في الثواني الأخيرة.

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 44 نقطة في المركز الـ10، كما ارتفع رصيد بلباو إلى 52 نقطة في المركز الـ7.

وحقق سيلتا فيغو انتصارا كبيرا أمام ديبورتيفو ألافيس وتغلب عليه 4-صفر ليرفع الأول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ11، ويتجمد رصيد ألافيس عند 28 نقطة في المركز الـ20.

وسجل الأهداف الأربعة لسيلتا فيغو، تياجو جالاردو في الدقيقة السادسة وإياغو أسباس (الهدفان الثاني والرابع) في الدقيقتين 34 و66 وخواكيم نافارو لاعب ألافيس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

كذلك تغلب قادش على إلتشي بـ3 أهداف نظيفة سجلها ألفارو نيجريدو وروبين سوبرينو وأنطوني لوزانو في الدقائق 80 و83 و90.

وارتفع رصيد قادش إلى 35 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 39 نقطة في المركز الـ13.