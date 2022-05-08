كرة قدم

الأهلي والوداد يضعان قدما في نهائي أبطال أفريقيا

CAF Champions League - Semi Final - First Leg - Al-Ahly v ES Setif
طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سطيف (رويترز)
7/5/2022-|آخر تحديث: 8/5/202212:28 AM (مكة المكرمة)

وضع فريقا الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوز الأهلي 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، والوداد 3-1 على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، مساء السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائية بواقع هدف في كل شوط وبينهما أحرز طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هدفين في مرمى سطيف الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد أمير قروي.

ويحتاج الأهلي، بطل آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي للفوز باللقب 10 مرات، للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق 3 أهداف في مباراة العودة في الجزائر السبت المقبل لبلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

الوداد يفوز خارج الديار

وفي المواجهة الأخرى في إياب نصف النهائي، فاز الوداد على مضيفه بيترو أتلتيكو 3-1.

وضع البرازيلي تياغو أزولاو، مهاجم بيترو، الوداد في المقدمة بهدف أحرزه بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 16، ثم أضاف لاعب الوسط يحيى جبران هدفا ثانيا للضيوف في الوقت البديل لزمن الشوط الأول.

وواصل الوداد تفوقه في الشوط الثاني وعزز النتيجة لمصلحته بهدف ثالث وقّع عليه الكونغولي غي مبينزا في الدقيقة 68، قبل أن يُسجل بيترو هدفه الوحيد عن طريق ريكاردو جوب عند الدقيقة 81.​​​​​​​

ومن المقرر أن يستضيف الوداد على أرضه مباراة الإياب السبت المقبل، وسط أفضلية وحظوظ كبيرة لبلوغ المباراة النهائية.

المصدر : وكالات