وضع فريقا الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوز الأهلي 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، والوداد 3-1 على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، مساء السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائية بواقع هدف في كل شوط وبينهما أحرز طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هدفين في مرمى سطيف الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد أمير قروي.

رفعة طاهر محمد المميزة حولها بيرسي تاو برأسه في شباك وفاق سطيف (1-صفر) #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/Itez2vLlDq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

ويحتاج الأهلي، بطل آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي للفوز باللقب 10 مرات، للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق 3 أهداف في مباراة العودة في الجزائر السبت المقبل لبلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

الضربة القاضية للأهلي المصري بتسجيل الهدف الثالث في شباك وفاق سطيف#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/2WaWjU1DCB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

الوداد يفوز خارج الديار

وفي المواجهة الأخرى في إياب نصف النهائي، فاز الوداد على مضيفه بيترو أتلتيكو 3-1.

وضع البرازيلي تياغو أزولاو، مهاجم بيترو، الوداد في المقدمة بهدف أحرزه بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 16، ثم أضاف لاعب الوسط يحيى جبران هدفا ثانيا للضيوف في الوقت البديل لزمن الشوط الأول.

📹 ملخص المباراة: عقب لقاء مثير، الوداد يفوز على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب 11 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 👊#TotalEnergiesCAFCL | #APLWAC | @WACofficiel | @petro_de_luanda | @Football2Gether pic.twitter.com/wsi4IV3YTg — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 7, 2022

وواصل الوداد تفوقه في الشوط الثاني وعزز النتيجة لمصلحته بهدف ثالث وقّع عليه الكونغولي غي مبينزا في الدقيقة 68، قبل أن يُسجل بيترو هدفه الوحيد عن طريق ريكاردو جوب عند الدقيقة 81.​​​​​​​

ومن المقرر أن يستضيف الوداد على أرضه مباراة الإياب السبت المقبل، وسط أفضلية وحظوظ كبيرة لبلوغ المباراة النهائية.