أثرى مالكي نوادي كرة القدم في العالم
8/5/2022-|آخر تحديث: 8/5/202204:43 PM (مكة المكرمة)
احتل تحالف، يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بوهلين، المركز السادس في قائمة أغنى مالكي نوادي كرة القدم في العالم بعد أن أعلن عن اتفاق لشراء نادي تشلسي مقابل أكثر من 5 مليارات دولار.
وكافح بوهلي وشركاؤه في التحالف من أجل التوصل إلى اتفاق لشراء "البلوز" مقابل أعلى سعر يتم دفعه للاستحواذ على ناد رياضي.
وانضم الرئيس السابق لشركة الخطوط الجوية البريطانية، السير مارتين بروتون، وستيف باجليوكا، الشريك في نادي بوسطن سلتيكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى عروض نهائية قدمها بوهلي لشراء النادي اللندني.
وقائمة الجهات والأشخاص العشرة الأكثر ثراء الذين يمتلكون نوادي كروية، حسب صحيفة "إندبندنت" (The Independent) كما يلي:
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي: استحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد العام الماضي. ويقدر إجمالي أصول هذا الصندوق بنحو 400 مليار دولار.
- جهاز قطر للاستثمار: استحوذ عام 2013 على نادي باريس سان جيرمان. ويقدر إجمالي أصول هذا الجهاز بنحو 275 مليار دولار.
- الإماراتي منصور بن زايد آل مكتوم: استحوذ عام 2008 على نادي مانشستر سيتي. وتقدر ثروة الشيخ منصور بأكثر من 26 مليار دولار.
- النمساوي ديتريتش ماتيشيتز: مالك ناديي لايبزيغ الألماني وسالزبوغ النمساوي. وتقدر ثروته بنحو 20 مليار دولار.
- الإيطالي أندريه أنيلي: مالك نادي يوفنتوس. وتقدر ثروته بنحو 17.5 مليار دولار.
- تحالف بوهلي: استحوذ على تشلسي عام 2022. وتقدر ثروة التحالف بأكثر من 13 مليار دولار.
- الأميركي فيليب أنشوتز: استحوذ على فريق لوس أنجلوس غالاكس. وتقدر ثروته بنحو 10 مليارات دولار.
- الأميركي ستان كرونكي: مالك نادي أرسنال. وتقدر ثروته بنحو 8.5 مليارات دولار.
- الصيني ستيفين زهانغ: مالك نادي إنتر الإيطالي. وتقدر ثروته بنحو 8 مليارات دولار.
- الصيني غوه قوانغتشانغ: مالك نادي وولفرهامبتون. وتقدر ثروته بأكثر من 6.5 مليارات دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية