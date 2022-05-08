أثرى مالكي نوادي كرة القدم في العالم

احتل تحالف، يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بوهلين، المركز السادس في قائمة أغنى مالكي نوادي كرة القدم في العالم بعد أن أعلن عن اتفاق لشراء نادي تشلسي مقابل أكثر من 5 مليارات دولار.

وكافح بوهلي وشركاؤه في التحالف من أجل التوصل إلى اتفاق لشراء "البلوز" مقابل أعلى سعر يتم دفعه للاستحواذ على ناد رياضي.

وانضم الرئيس السابق لشركة الخطوط الجوية البريطانية، السير مارتين بروتون، وستيف باجليوكا، الشريك في نادي بوسطن سلتيكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى عروض نهائية قدمها بوهلي لشراء النادي اللندني.

وقائمة الجهات والأشخاص العشرة الأكثر ثراء الذين يمتلكون نوادي كروية، حسب صحيفة "إندبندنت" (The Independent) كما يلي: