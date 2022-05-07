أعلن نادي تشلسي الإنجليزي أنه توصل إلى اتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي الذي يحظى بدعم مجموعة "كليرليك كابيتال".

وقال النادي اللندني في بيان "يُتوقع أن يُبرم البيع في أواخر مايو/أيار بعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة، وسيُكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول ذلك الموعد".

وذكرت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية في وقت سابق أن صفقة استحواذ التحالف -بقيادة بولي- على نادي تشلسي بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4.9 مليارات دولار).

وبولي هو المالك الشريك لفريق لوس أنجليس دودجرز بدوري البيسبول الأميركي.

وأجرت مجموعة بولي (تضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدستين) مفاوضات حصرية لشراء تشلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وعرض الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش نادي تشلسي للبيع في مطلع مارس/آذار الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، ويخضع أبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية.

ومهد أبراموفيتش الطريق لصفقة الاستحواذ يوم الخميس بعد نفي تقارير أنه طلب من تشلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

تأثير على النتائج

وأقرّ مدرب تشلسي توماس توخيل أمس الجمعة بأن الفريق تأثر بالعقوبات التي فرضت على النادي وعرضه للبيع وأن ذلك تسبّب في تراجع مستواه.

وبالتوازي مع عرض الفريق للبيع، فرضت الحكومة قيودا على تشلسي مثل عدم السماح له ببيع تذاكر أو تجديد عقود اللاعبين، وأكد توخيل أن خطة الانتقالات في الموسم المقبل متأخرة عن الجدول الزمني المحدد.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين "هذا يؤثر على الفريق بالتأكيد لكن لا يمكنني تحديد إلى أي درجة، هذا القرار ترك تأثيرا في غرفة الملابس، ومستقبل كل فرد ليس واضحا لعدم وجود مفاوضات مع أحد".

وتابع "حدث الموقف وسط مباريات إقصائية كبرى وجدول مزدحم في الدوري حيث نتطلع إلى حصد نقاط. لا يوجد مبرر للتراجع، أنا مقتنع بوجود أسباب كافية للثقة بنا وعدم الشك".

ويحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وجمع نقطة واحدة فقط من آخر 4 مباريات، ومع تبقي 4 جولات يتصارع مع أرسنال (63) وتوتنهام (61) على مقعدين بدوري أبطال أوروبا.