كرة قدم

في أول حضور للمالك الجديد بستامفورد بريدج.. تشلسي يواصل التراجع في البريميرليغ

Chelsea v Wolverhampton Wanderers - Premier League
حارس ولفرهامبتون ينقذ الكرة من أمام لوكاكو (غيتي)
7/5/2022-|آخر تحديث: 7/5/202209:31 PM (مكة المكرمة)

أحرز كونور كودي هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليقتنص ولفرهامبتون التعادل 2-2 في ضيافة تشلسي في أول مباراة لصاحب الأرض بعد ظهور المالك الجديد المنتظر في مدرجات ستامفورد بريدج اليوم السبت.

وهز كودي الشباك بضربة رأس بعد كرة عرضية من البديل شيكينيو في الهجمة الأخيرة تقريبا في المباراة.

وتأخر ولفرهامبتون أغلب فترات المباراة، بعدما سجل المهاجم روميلو لوكاكو، البعيد عن مستواه، هدفين متتاليين بعد الاستراحة.

وطالب لوكاكو، الذي لم يكن قد سجل في الدوري منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 56، واحتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو بسبب وجود خطأ من رومان سايس.

وأضاف المهاجم البلجيكي الهدف الثاني سريعا بتسديدة متقنة من 20 مترا بعدما تلقى تمريرة أرضية من كريستيان بوليسيك.

لكن ولفرهامبتون قلّص الفارق بواسطة البديل فرانسيسكو تريناكو بعد تسديدة هائلة من حافة المنطقة في الدقيقة 79، ليفرض الضغط على تشلسي الذي يحتل المركز الثالث وكان يحاول تعزيز موقعه لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

Chelsea v Wolverhampton Wanderers - Premier League
تود بولي (وسط) مالك تشلسي الجديد في أول مباراة يحضرها للفريق بملعبه (غيتي)

وكان تشلسي أعلن في وقت مبكر من اليوم السبت توصله لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال. وحضر بولي المباراة وتفاعل مع أحداثها.

المصدر : رويترز