في أول حضور للمالك الجديد بستامفورد بريدج.. تشلسي يواصل التراجع في البريميرليغ

أحرز كونور كودي هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليقتنص ولفرهامبتون التعادل 2-2 في ضيافة تشلسي في أول مباراة لصاحب الأرض بعد ظهور المالك الجديد المنتظر في مدرجات ستامفورد بريدج اليوم السبت.

وهز كودي الشباك بضربة رأس بعد كرة عرضية من البديل شيكينيو في الهجمة الأخيرة تقريبا في المباراة.

وتأخر ولفرهامبتون أغلب فترات المباراة، بعدما سجل المهاجم روميلو لوكاكو، البعيد عن مستواه، هدفين متتاليين بعد الاستراحة.

وطالب لوكاكو، الذي لم يكن قد سجل في الدوري منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 56، واحتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو بسبب وجود خطأ من رومان سايس.

وأضاف المهاجم البلجيكي الهدف الثاني سريعا بتسديدة متقنة من 20 مترا بعدما تلقى تمريرة أرضية من كريستيان بوليسيك.

ولفرهامبتون يتعادل مع تشيلسي في الوقت القاتل ‼️ 👀 شاهد رد فعل لوكاكو ومالك نادي تشيلسي الجديد 👀#الدوري_الإنكليزي #تشيلسي pic.twitter.com/4OKmeM3HTn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

لكن ولفرهامبتون قلّص الفارق بواسطة البديل فرانسيسكو تريناكو بعد تسديدة هائلة من حافة المنطقة في الدقيقة 79، ليفرض الضغط على تشلسي الذي يحتل المركز الثالث وكان يحاول تعزيز موقعه لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان تشلسي أعلن في وقت مبكر من اليوم السبت توصله لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال. وحضر بولي المباراة وتفاعل مع أحداثها.