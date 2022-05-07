كرة قدم

بنزيمة يقاضي سياسيا من اليمين المتطرف بفرنسا

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Manchester City Soccer Football - Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Manchester City - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - May 4, 2022 Real Madrid's Karim Benzema celebrates reaching the Champions League final after the match Action Images via Reuters/Carl Recine
قضية بنزيمة مع السياسي الفرنسي ستعرض أمام محكمة في وقت لاحق من الشهر الحالي (رويترز)
7/5/2022

رفع المهاجم الفرنسي لنادي ريال مدريد كريم بنزيمة دعوى قضائية ضد سياسي من اليمين المتطرف بسبب تغريدات تربطه بمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية إن بنزيمة رفع الدعوى ضد السياسي داميان ريو الناشط في حزب "الاسترداد"(Reconquest)، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق إريك زمور، وكان عضوا في حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي تقوده مارين لوبان.

وأوضحت الصحيفة أن ريو نشر يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 تغريدة تضمنت صورة لبنزيمة رفقة إمام يدعى نور الدين مأمون، وأرفقها بهذا التعليق "من المثير للاهتمام اكتشاف أن بنزيمة يلتقي الإمام نور الدين مأمون الذي تعرض للمداهمة للتو. يجب أن تهتم العدالة أيضا بتمويل مساجد برون (المنطقة التي ينحدر منها بنزيمة)".

وأوضحت الصحيفة أن المداهمة التي تحدث عنها ريو نفذت بعد 3 أيام من اغتيال المعلم الفرنسي صامويل باتي، وأشارت إلى أن المداهمة لم تؤد لتقديم مأمون لمحاكمة.

وفي تغريدة أخرى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نشر داميان ريو صورة لبنزيمة وهو يرفع السبابة، ونشر بجانبها صورا لمسلحين من تنظيم الدولة بالإشارة نفسها، وأرفق التغريدة بهذا التعليق "أعتقد أن بنزيمة يريد أن يوجه لنا رسالة".

وقالت الصحيفة الفرنسية إن سيلفيان كورمييه محامي بنزيمة نشر في ذلك الوقت تغريدة موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانان كتب فيها "الناشط اليميني المتطرف داميان لوفيفر (الاسم الحقيقي لداميان ريو) يغذي الكراهية، تغريدته الأخيرة تشبّه كريم بنزيمة بإرهابي. هل يجب أن ننتظر مأساة أخرى قبل أن نرى رد فعل؟".

ورفع المحامي دعوى قضائية اتهم فيها السياسي الفرنسي بالتشهير العلني، وتلقى داميان ريو استدعاء للحضور أمام محكمة في ليون يوم 23 مايو/أيار الحالي.

ونشر ريو الاستدعاء على تويتر، وقال "كريم يريد أن يفرض علي السكوت.. أخبروه أنني فزت بكل محاكماتي".

وبينما توقع محامي ريو عدم الفصل في القضية قبل بداية العام المقبل، رفض محامي كريم بنزيمة التعليق على القضية بعد تواصل لوباريزيان معه.

ووصفت الصحيفة الفرنسية ريو بأنه "نشط للغاية على شبكات التواصل الاجتماعية"، وقالت إنه أدين سابقا لدخوله سطح مسجد في مدينة بواتييه في عام 2012 مع نشطاء آخرين، ولمشاركته في نشاط مناهض للمهاجرين في جبال الألب عام 2018. وحصل في القضيتين على تبرئة في مرحلة الاستئناف.

المصدر : مواقع إلكترونية