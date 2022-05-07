رفع المهاجم الفرنسي لنادي ريال مدريد كريم بنزيمة دعوى قضائية ضد سياسي من اليمين المتطرف بسبب تغريدات تربطه بمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية إن بنزيمة رفع الدعوى ضد السياسي داميان ريو الناشط في حزب "الاسترداد"(Reconquest)، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق إريك زمور، وكان عضوا في حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي تقوده مارين لوبان.

وأوضحت الصحيفة أن ريو نشر يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 تغريدة تضمنت صورة لبنزيمة رفقة إمام يدعى نور الدين مأمون، وأرفقها بهذا التعليق "من المثير للاهتمام اكتشاف أن بنزيمة يلتقي الإمام نور الدين مأمون الذي تعرض للمداهمة للتو. يجب أن تهتم العدالة أيضا بتمويل مساجد برون (المنطقة التي ينحدر منها بنزيمة)".

وأوضحت الصحيفة أن المداهمة التي تحدث عنها ريو نفذت بعد 3 أيام من اغتيال المعلم الفرنسي صامويل باتي، وأشارت إلى أن المداهمة لم تؤد لتقديم مأمون لمحاكمة.

Intéressant de découvrir que @benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné… 😏

Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de #Bron. pic.twitter.com/avP63nTct1 — Damien Rieu (@DamienRieu) October 23, 2020

وفي تغريدة أخرى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نشر داميان ريو صورة لبنزيمة وهو يرفع السبابة، ونشر بجانبها صورا لمسلحين من تنظيم الدولة بالإشارة نفسها، وأرفق التغريدة بهذا التعليق "أعتقد أن بنزيمة يريد أن يوجه لنا رسالة".

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

وقالت الصحيفة الفرنسية إن سيلفيان كورمييه محامي بنزيمة نشر في ذلك الوقت تغريدة موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانان كتب فيها "الناشط اليميني المتطرف داميان لوفيفر (الاسم الحقيقي لداميان ريو) يغذي الكراهية، تغريدته الأخيرة تشبّه كريم بنزيمة بإرهابي. هل يجب أن ننتظر مأساة أخرى قبل أن نرى رد فعل؟".

ورفع المحامي دعوى قضائية اتهم فيها السياسي الفرنسي بالتشهير العلني، وتلقى داميان ريو استدعاء للحضور أمام محكمة في ليون يوم 23 مايو/أيار الحالي.

ونشر ريو الاستدعاء على تويتر، وقال "كريم يريد أن يفرض علي السكوت.. أخبروه أنني فزت بكل محاكماتي".

Karim veut me faire taire… dites lui que j’ai gagné tous mes procès 🤗 pic.twitter.com/ZY2swZgoks — Damien Rieu (@DamienRieu) May 3, 2022

وبينما توقع محامي ريو عدم الفصل في القضية قبل بداية العام المقبل، رفض محامي كريم بنزيمة التعليق على القضية بعد تواصل لوباريزيان معه.

ووصفت الصحيفة الفرنسية ريو بأنه "نشط للغاية على شبكات التواصل الاجتماعية"، وقالت إنه أدين سابقا لدخوله سطح مسجد في مدينة بواتييه في عام 2012 مع نشطاء آخرين، ولمشاركته في نشاط مناهض للمهاجرين في جبال الألب عام 2018. وحصل في القضيتين على تبرئة في مرحلة الاستئناف.