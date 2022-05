لم يتمالك مدرب نادي روما جوزيه مورينيو دموعه عقب قيادة فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية، وقال إن البطولة القارية الثالثة من حيث الأهمية تمثل للنادي دوري الأبطال.

وسجل تامي أبراهام هدفًا بضربة رأس في الشوط الأول ليقود روما الإيطالي للفوز 1-صفر على ليستر سيتي الليلة الماضية و2-1 في النتيجة الإجمالية، ليواجه النادي الإيطالي فينوورد الهولندي في نهائي النسخة الأولى من البطولة في 25 مايو/أيار الحالي.

وقال مورينيو "هذا ناد عملاق؛ لقد بلغنا النهائي فقط ولم نحقق اللقب بعد لكن هذا يعني الكثير للنادي. بالطبع لقد مررت بلحظات أكبر من هذه لكنني لا أشعر بنفسي، بل بالجماهير واللاعبين، هذه البطولة في نظرنا مثل دوري الأبطال".

ومورينيو الذي تولى تدريب روما في مايو/أيار من العام الماضي بكى أثناء احتضان طاقمه المساعد عقب الفوز.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq

— Xav Salazar (@XavsFutbol) May 5, 2022