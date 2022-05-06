علق المدربان البرتغالي جوزيه مورينيو، والألماني يورغن كلوب، على ريمونتادا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما وجه محمد أبوتريكة تحذيرا لمحمد صلاح من استفزاز ريال مدريد بتصريحات الثأر من هزيمة 2018.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الفرنسية باريس في 28 أيار/مايو الحالي، بعد فوز الريدز على فياريال، والملكي على مانشستر سيتي فب الدور نصف النهائي.

وعلق أبو تريكة خلال أحد برامج قناة "بي إن سبورتس" على تصريحات زميله السابق بالمنتخب المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول التي كررها خلال تسلمه جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة نقاد كرة القدم أمس الخميس وقال فيها: "أنا وبقية اللاعبين نشعر بالحماس لخوض نهائي باريس. نعم إنه وقت الثأر. فازوا علينا في آخر مواجهة وكان اليوم حزينا علينا جميعا".

وقال أبو تريكة إن "صلاح نجم كبير وعالمي ومسئول عن تصرفاته وأن واقعة إصابة راموس له ما زالت تؤثر فيه، وما قاله عن الثأر كان على سبيل التشجيع والمزاح".

لكن أبو تريكة حذر صلاح قائلا إن الملكي آخر فريق يمكن أن تستفزه و"إياك أن تستفزريال مدريد".

مورينيو: كم أنت كبير يا مدريد

ومن ناحية أخرى، أشاد مورينيو، بريمونتادا ريال مدريد -الذي دربه خلال الفترة من 2010 حتى 2013- أمام نادي مانشستر سيتي.

وقال مورينيو بعد تأهل فريقه روما لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي "إسمحولي أن أرسل رسالة، إلى فريق أحمله في قلبي (ريال مدريد)، ومدرب أعتبره صديق لي (أنشيلوتي)".

وأضاف "كم أنت كبير يا مدريد وكم أنت كبير يا كارلو. مبروك مرور ريال مدريد للنهائي، نأمل أن نفوز باللقب".

🎉🥳 على أمل تحقيق اللقب رقم 14 .. كتيبة الملكي تحتفل مع جماهيرها بالتأهل المبهر لنهائي دوري الأبطال#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #UCL pic.twitter.com/LDvLIEkSR4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2022

كلوب: ريال مدريد كان رائعا

فيما أكد كلوب إن ريال مدريد استحق الوصول لنهائي دوري الأبطال بعد ريمونتادا رائعة في سانتياغو برنابيو.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراته أمام توتنهام غدا بالدوري الإنجليزي "كان الأمر غريبا ومؤسفا لمانشستر سيتي، ولكن ما فعله ريال مدريد كان رائعا. لقد اجتازوا باريس سان جيرمان وتشلسي ومانشستر سيتي. وإذا كنت تعرف هؤلاء الثلاثة ، فأنت تستحق بالتأكيد أن تكون في النهائي. سيكون النهائي رائعا".

وأعرب كلوب عن سعادته بالحصول على "فرصة أخرى" لرفع كأس البطولة الأوروبية في مواجهة الريال الذي حرمه من هذا في نهائي البطولة عام 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وعن نهائي 2018 ، قال كلوب مازحا "عندما خسرنا هذا النهائي، كان الحل هو أن نلتقي الريال في نهائي البطولة العام التالي ، ولكننا واجهنا توتنهام في مدريد. يبدو أن هذا هو قدرنا".

وأشار: "حتى نلتقي الريال في نهائي بطولة الموسم الحالي ، هناك العديد من المباريات أمامنا. ولهذا، علينا التوقف عن الحديث بشأن ريال مدريد حتى نعبر هذه المباريات. ما فعله كارلو (أنشيلوتي مدرب الريال) كان رائعا للغاية. ولكننا سنستعد للنهائي على مدار أسبوع من 22 إلى 28 أيار/مايو ، وليس قبل ذلك".

ويرى كلوب أن مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا سيكون مستعدا جدا لمباراته المقررة بعد غد الأحد أمام نيوكاسل في البريميرليغ رغم صدمة الخروج من أبطال أوروبا.

وقال كلوب "مانشستر سيتي فريق جيد للغاية. كان الخروج الأوروبي لطمة كبيرة له. صدمة صعبة بالفعل".