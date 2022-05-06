مئات الملايين.. ليفربول وريال مدريد أكثر الرابحين بدوري الأبطال ورقم قياسي لفياريال

حصلت الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على مئات الملايين من اليورهات، يتقدمها فريق ليفربول الإنجليزي يليه ريال مدريد الإسباني.

وتساعد هذه المبالغ الضخمة الأندية الكبرى في الإنفاق على الصفقات الكبرى التي تضمن لها تجديد الفريق وتدعيمه والاستمرار في المنافسة على البطولة الأولى على مستوى الأندية في العالم.

ويتصدر ليفربول قائمة أرباح دوري الأبطال هذا الموسم بجدارة، بحصوله على 115.8 مليون يورو، قبل مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية لأبطال أوروبا المقررة في باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وحل ريال مدريد في المركز الثاني بأرباح بلغت 105.34 ملايين يورو، بعد سلسلة شبه معجزات كروية وإقصاءات ملحمية لباريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي، وتشلسي الإنجليزي في ربع النهائي، وأخيرا مانشستر سيتي في نصف النهائي، وحقق الملكي من هذه المباراة الأخيرة فقط أرباحا تقدر بـ15 مليون يورو.

وسيتنافس ليفربول وريال مدريد على جائزة اللقب أيضا حيث سيحصل الفائز في المباراة النهائية على 4.5 ملايين يورو، إضافة إلى 3.5 ملايين يورو إضافية للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي.

لكن ريال مدريد وليفربول ليسا الوحيدين اللذين ربحا أموالاً من دوري أبطال أوروبا، فقد حصلت العديد من الأندية الأخرى على أرباح جيدة.

وعلى سبيل المثال، حصلت الأندية الإسبانية ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإشبيلية على مجموع أرباح بلغ 325.78 مليون يورو.

وحصل فياريال الذي خرج من نصف النهائي أمام ليفربول، على أكبر قدر من الأموال في دوري أبطال أوروبا في تاريخه بأرباح تقدر بـ84 مليون يورو، كما حقق أتلتيكو مدريد الذي خرج من ربع النهائي على يد مانشستر سيتي، ما مجموعه 63.27 مليون يورو.