أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة -والحزن يرتسم على وجهه- أنه لا توجد كلمات لتخفيف آلام الهزيمة أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن سيتي سيسعى إلى التعويض أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين إنه لم يتحدث إلى لاعبيه منذ انتفاضة ريال المذهلة في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في مدريد.

وكان الفريق الإنجليزي متقدما 1-صفر إلى أن أدرك البديل رودريغو التعادل لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة، ثم أضاف الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وأكمل كريم بنزيمة الانتفاضة من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليفوز ريال مدريد 3-1 في سانتياغو برنابيو، و6-5 في النتيجة الإجمالية.

وسيلتقي ريال مدريد مع ليفربول في النهائي في باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

ولدى سؤاله عما قاله للاعبيه منذ الهزيمة، أجاب غوارديولا "لا شيء. لم نتحدث. لا توجد كلمات لتخفيف ما نشعر به جميعا".

Real Madrid 3-1 Manchester City (agg 6-5). That remarkable second-leg comeback as this competition delivers again 🍿#UCL pic.twitter.com/BCHjOQ8sEz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2022

الوقت والنوم لعلاج آلام الهزيمة

وعن علاج آلام الفريق من الهزيمة بعدما كان التأهل في متناول أيديهم، أوضح غوارديولا أن "الوقت يداوي الجراح. سنحاول النوم بأفضل شكل ممكن، والتفكير في هدف جديد".

وقال غوارديولا إن تركيز فريقه على لقب الدوري سيظل كما هو، مضيفا أنه سيتحدث إلى اللاعبين غدا السبت بشأن شخصية الفريق والإنجازات التي حققها والعروض الرائعة التي قدمها طيلة الموسم.

ومع ذلك، قال إنه لا يعرف إذا ما كانت المجموعة الحالية من اللاعبين يمكن أن تفوز بدوري أبطال أوروبا أو إذا ما كان هو المدرب الذي سيفعل ذلك.

وأضاف "ربما لست جيدا بما يكفي لمساعدة الفريق على القيام بذلك. لا أحد يعرف ما كان سيحدث مع لاعبين أو مدربين آخرين. بالنسبة لنا، إنه لشرف كبير أن أكون هناك قدر الإمكان في جميع المسابقات".

صراع البريميرليغ مع ليفربول

ويتفوق سيتي على ليفربول بنقطة واحدة في صدارة الدوري الممتاز، لكنه قد يكون متأخرا عنه في الترتيب عندما يلعب الأحد المقبل، حيث يستضيف ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير غدا السبت.

وقال غوارديولا "لا يتعين على اللاعبين أن ينسوا (الخسارة أمام ريال مدريد). كيف ينسونها؟!"

وأضاف "سنلعب ضد نيوكاسل، لكن التفكير فيما حدث أمام ريال لن يتوقف بالتأكيد. أعرف اللاعبين من خلال الحصص التدريبية والاجتماعات وعمليات الإحماء وأثق في التزامهم. ليس لدي أي شك في ذلك".

ونفى غوارديولا أن يكون النجاح في دوري أبطال أوروبا هو المحور الرئيسي لتفكير ملاك النادي.

وقال "النادي لم يطلب مني (الفوز بـ) أي شيء. طلبوا مني أن ألعب بأفضل شكل ممكن، وأن أتنافس مع جميع الفرق في إنجلترا وجميع الفرق في أوروبا. يختلف الأمر تماما عما يعتقده معظم الناس".