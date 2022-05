أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة -والحزن يرتسم على وجهه- أنه لا توجد كلمات لتخفيف آلام الهزيمة أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن سيتي سيسعى إلى التعويض أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين إنه لم يتحدث إلى لاعبيه منذ انتفاضة ريال المذهلة في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في مدريد.

وكان الفريق الإنجليزي متقدما 1-صفر إلى أن أدرك البديل رودريغو التعادل لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة، ثم أضاف الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وأكمل كريم بنزيمة الانتفاضة من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليفوز ريال مدريد 3-1 في سانتياغو برنابيو، و6-5 في النتيجة الإجمالية.

وسيلتقي ريال مدريد مع ليفربول في النهائي في باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

ولدى سؤاله عما قاله للاعبيه منذ الهزيمة، أجاب غوارديولا "لا شيء. لم نتحدث. لا توجد كلمات لتخفيف ما نشعر به جميعا".

Real Madrid 3-1 Manchester City (agg 6-5). That remarkable second-leg comeback as this competition delivers again 🍿#UCL pic.twitter.com/BCHjOQ8sEz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2022