بسبب لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي.. اقتراح بإقامة مباريات من 60 دقيقة فقط

شهدت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أحداثا مثيرة وخلّفت نقاشات واسعة بسبب أداء النادي الملكي وطريقة انتصاره، وبسبب أداء الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وقراراته.

وبعد تأخره بهدف قبل نحو ربع ساعة من النهاية، قلب ريال مدريد النتيجة إلى فوز 3-1 وخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بفوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-5.

Real Madrid 3-1 Manchester City (agg 6-5). That remarkable second-leg comeback as this competition delivers again 🍿#UCL pic.twitter.com/BCHjOQ8sEz

