إنتر ميلان يقلب الطاولة على إمبولي ويتصدر الدوري الإيطالي

قلب إنتر ميلان تأخره أمام ضيفه إمبولي إلى انتصار 4-2 اليوم الجمعة خلال افتتاح الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وباغت الضيوف فريق أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه المهاجم أندريا بينامونتي بعد 5 دقائق على بداية المباراة، لتستمر بعدها معاناة إنتر وتتلقى شباكه هدفا ثانيا حمل توقيع الألباني كريستيان في الدقيقة الـ28.

ومن خطأ دفاعي ارتكبه سيموني رومانيولي استطاع إنتر العودة إلى أجواء المباراة بهدف سجله لاعب إمبولي في مرماه عند الدقيقة الـ40، الأمر الذي أعطاه دافعا قويا لتحقيق التعادل، وهو ما حصل في الدقيقة الـ45 بأقدام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وفي الشوط الثاني ضغط إنتر بقوة وفرض سيطرة مطلقة على أرض الملعب أثمرت عن هدف ثالث جاء عن طريق مارتينيز مع حلول الدقيقة الـ64، قبل أن يؤمّن البديل أليكسس سانشيز الفوز بهدف رابع في الوقت البدل ضائع من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة احتل بها صدارة الترتيب بفارق نقطة فقط أمام جاره ميلان الذي سيواجه هيلاس فيرونا بعد غد الأحد.

بالمقابل، تجمد رصيد إمبولي عند 37 نقطة وظل بالمركز الـ17. ​​​​​​​