هدفان في دقيقتين.. معجزة الشاب رودريغو موهوب ريال مدريد في ملحمة البرنابيو

إذا حاول أي شخص فهم الغموض الذي يحيط بملعب سانتياغو برنابيو والرعب الذي تشعر به الفرق المنافسة في الليالي الأوروبية الكبيرة سينتهي به الأمر إلى طريق مسدود.

وهذا ما حدث أمس لمانشستر سيتي الذين انهار لاعبوه في دقيقتين وفقدوا تركيزهم أمام البرازيلي الشاب رودريغو الذي شارك في الدقيقة الـ75.

وبينما كان "السيتيزنز" يتأهب للاحفتال بالتأهل للنهائي، اتخذ رودريغو قرارا بحمل الفريق على ظهره وتنفيذ "ريمونتادا" وتسجيله هدفين في الدقيقتين 90 و91.

وزعم شريط فيديو نشره تلفزيون ريال مدريد قبل المباراة أن الملعب "في ليالي معينة تنبض جدرانه بالحياة".

وجاءت معجزة رودريغو الأولى في الدقيقة 90، بعد تمريرة عرضية من إدواردو كامافينغا إلى القائم البعيد ليردّها كريم بنزيمة بطريقة شبه مستحيلة، وكان من الصعب التفكير في أنه سيكون قادرا على تمرير الكرة بإتقان، واستطاع رودريغو أن ينسلّ بين غابة من لاعبي مان سيتي ويسبق الحارس إيدرسون ويسجّل الهدف الأول.

🎉🥳 على أمل تحقيق اللقب رقم 14 .. كتيبة الملكي تحتفل مع جماهيرها بالتأهل المبهر لنهائي دوري الأبطال#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #UCL pic.twitter.com/LDvLIEkSR4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2022

ولم يكن على البرنابيو الانتظار طويلًا لمشاهدة المعجزة الثانية للبرازيلي.

وشهدت الدقيقة الـ91 عرضية من داني كارفاخال، لمسها ماركو أسينسيو قليلًا، وانتهت بتسديدة رأسية من رودريغو في الزاوية العليا للمرمى.