شاهد.. ميسي مصدوم من "ريمونتادا" ريال مدريد

أكمل ريال مدريد ثالث "ريمونتادا" أو أكثر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأقصى 3 من كبار أوروبا (باريس سان جيرمان وتشلسي ومانشستر سيتي)، وتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي السباقات القارية.

غير أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المهاجم السابق للمان سيتي وبرشلونة كان يشارك في التعليق على المباراة الملحمية مع مواطنه كارلوس تيفيز، وكان النجمان السابقان يحللان المباراة ويناقشان الفوز التاريخي للملكي في البرنابيو.

وخلال النقاش قرأ أغويرو رسالة من النجم ليونيل ميسي جاء فيها "لا تعبث معي أيها الأحمق، من المستحيل أن يحدث"، في إشارة إلى العودة الخرافية للملكي في المباراة.

بدوره، علق تيفيز المهاجم السابق للسيتي أيضا بقوله "هذا أمر جنوني، لا يمكن أن يفوزوا بمباراة أخرى بالطريقة نفسها".

وخلال النقاش سجل أغويرو رسالة صوتية لميسي جاء فيها "أشاهد المباراة وأنا مصدوم بالفعل، ولا أصدق ما يحدث".

Leo Messi telling Aguero "can't believe it". Aguero looks ruined 😂 bro you grew up a Liverpool fan pic.twitter.com/9EhchKxgrU

