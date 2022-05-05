أشادت وسائل الإعلام الإسبانية بما حققه ريال مدريد بطل الدوري المحلي، الذي انتفض انتفاضة هائلة في مواجهة ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، ليتأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وقبل دقائق فقط من النهاية كان سيتي متقدما 1-صفر وبدا في طريق التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مواطنه ليفربول في باريس، قبل أن يحرز رودريغو هدفين قبيل النهاية ويضيف كريم بنزيمة هدفا من ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليفوز صاحب الأرض 3-1، و6-5 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب بعد انتصار سيتي 4-3 في ملعبه ذهابا.

وقالت صحيفة آس الصادرة في العاصمة الإسبانية في عنوانها إلى جانب صورة لاحتفالات الفريق "ريال مدريد ينتمي إلى عالم آخر".

وعن هذا الإنجاز، قالت صحيفة سبورت "هائل" بعد أن نجح ريال مدريد مرة ثانية في قلب تأخره ذهابا بعد أن فعلها في مواجهة باريس سان جيرمان بطل فرنسا في الدور ثمن النهائي.

ورحبت صحيفة ماركا بنجاح ريال مدريد قائلة "أعظم ليلة في تاريخ ملعب (سانتياغو) برنابيو".

🎉🥳 على أمل تحقيق اللقب رقم 14 .. كتيبة الملكي تحتفل مع جماهيرها بالتأهل المبهر لنهائي دوري الأبطال#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #UCL pic.twitter.com/LDvLIEkSR4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2022

ووصفت إذاعة محلية في كتالونيا ما حدث بأنه "ليس كرة قدم بل ظاهرة خارقة".

وسيلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية يوم 28 مايو/أيار الجاري في باريس مع ليفربول في تكرار لمواجهتهما في نهائي نسخة 2018.

ريال مدريد يستحق جائزة خاصة

وقال رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) يجب أن يمنح النادي جائزة خاصة تقديرا لجهوده في العودة في نتيجة المباريات ليصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 17 له بما في ذلك كأس أوروبا القديمة.

وأضاف كالديرون "أعتقد أنه يتعين على اليويفا أن يمنحنا كأسا خاصة بالفعل لما حققناه في هذه المواجهات الثلاث. إنه شيء مذهل. لا أعتقد أنه حدث من قبل. أرجو أن يضع الاتحاد الأوروبي هذا الأمر في اعتباره".

وفي شوارع مدريد، لا تزال المناقشات جارية حول المباراة المذهلة.

وقالت المشجعة ماريا خوسيه جوميز "لا تفقد الأمل أبدا عندما يتعلق الأمر بريال مدريد. كنت أقوم بتغيير القنوات كل 5 ثوان حتى لا أموت من الخوف. علاوة على ذلك كنت أسمع هدير الملعب من المنزل وأنا أعيش على بعد كيلومترين منه".