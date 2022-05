"ثأر" صلاح يشعل حرب تصريحات مع نجوم ريال مدريد

أشعل النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، حرب تصريحات مع نجوم ريال مدريد، وذلك عقب تأهل الفريقين لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر صلاح، صورًا من إياب نصف النهائي أمام فياريال، وعلق عليها قائلا "لدينا ثأر نريد تصفيته"، وذلك بعد لحظات من فوز الملكي 3-1 على مانشستر سيتي الليلة الماضية وتأهله لمواجهة الريدز.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022