"ثأر" صلاح يشعل حرب تصريحات مع نجوم ريال مدريد

أشعل النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، حرب تصريحات مع نجوم ريال مدريد، وذلك عقب تأهل الفريقين لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر صلاح، صورًا من إياب نصف النهائي أمام فياريال، وعلق عليها قائلا "لدينا ثأر نريد تصفيته"، وذلك بعد لحظات من فوز الملكي 3-1 على مانشستر سيتي الليلة الماضية وتأهله لمواجهة الريدز.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

وأثارت التغريدة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، تصدر على إثرها صلاح التريند العالمي في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

ورد النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، في تصريحات متلفزة عقب لقاء السيتي "كل شخص بإمكانه اختيار ما يريد، ربما ذلك بسبب إصابته السابقة (يقصد إصابة صلاح في نهائي الأبطال عام 2018)".

وأضاف "أمامنا نهائي جديد، تاريخ جديد، ونحن نحترم ذلك، ونعلم أنه سيكون صعبًا".

CASEMIRO en tv brasileña sobre Mohamed SALAH #RealMadridManchesterCity #UCL pic.twitter.com/t5xn0Xxb44 — RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv2) May 5, 2022

واكتفى زميله الألماني توني كروس بنشر تغريدة ساخرة، وضع فيها عددا من التعبيرات الضاحكة فقط، وخمنت الجماهير أن تكون رسالة غير مباشرة ردًّا على تغريدة صلاح أيضًا.

😂😂😂😂 — Toni Kroos (@ToniKroos) May 4, 2022

ويلتقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار الجاري، على ملعب فرنسا "ستاد دو فرانس" بسان دوني في العاصمة باريس، وذلك بعد نقله من روسيا على خلفية الحرب مع أوكرانيا.