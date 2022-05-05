أهدر فرصتين لتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال.. قصة تغريدة حذفها غريليتش بعد 8 سنوات

كانت جماهير مانشستر سيتي تأمل أن يساعد جاك غريليتش، أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ، فريقه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلا في مواجهة ريال مدريد.

غير أن النجم السابق لأستون فيلا الذي انتقل إلى "السيتيزنز" بصفقة تجاوزت 139 مليون دولار هي الأغلى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية أهدر فرصتين كانت إحداهما كافية لضمان تأهل فريقه إلى النهائي.

فبعد دقائق من دخوله بديلا من البرازيلي غابريل جيسوس في الدقيقة الـ78، اخترق دفاع الملكي وسدّد كرة تجاوزت الحارس تبيو كورتوا ولكن فيرلاند مندي ظهير الملكي أخرجها بطريقة خرافية.

ثم جاء دور كورتوا ليتألق في التصدي لانفراد غريليتش والحفاظ على آمال فريقه بالعودة التي تحققت في الدقائق القاتلة من المباراة.

يذكر أن الدولي الإنجليزي غرّد في 23 أبريل/نيسان 2014 بـ"هلا مدريد" مرفقا تغريدته بأعلام إسبانيا حينما كان الشاب الذي كان يبلغ 18 عاما يشاهد نصف النهائي بين بايرن ميونخ الذي كان يدربه وقتئذ جوسيب غوارديولا وريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وبعد فوز الريال أمس الأربعاء وتأهله للنهائي انتشرت التغريدة كالنار في الهشيم، الأمر الذي أجبر غريليتش على حذف التغريدة أمس بعد 8 سنوات من كتابتها.