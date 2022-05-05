أنشيلوتي يشرح أسباب "ريمونتادا" ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه لم يفكر في خسارة فريقه حتى عندما كان على وشك الخروج أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أن يكمل واحدة من أبرز الانتفاضات في تاريخ البطولة أمس الأربعاء.

وأحرز البديل رودريغو هدفين في الدقيقة الأخيرة والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليدرك ريال مدريد التعادل 5-5 في النتيجة الإجمالية قبل أن يهز كريم بنزيمة الشباك من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليفوز بطل إسبانيا 3-1 ويتأهل لمواجهة ليفربول.

وقال أنشيلوتي وهو أول مدرب يصل إلى نهائي دوري الأبطال 5 مرات "المباراة كانت على وشك الانتهاء ونجحنا في استخراج كل طاقتنا، قدمنا أداء جيدا أمام فريق قوي جدا.. عندما أدركنا التعادل (في النتيجة الإجمالية) كنا أقوى من الناحية الذهنية في الوقت الإضافي".

وأجاب المدرب الإيطالي شبكة "بي.تي سبورت" عند سؤاله عن تفكيره في خسارة ريال مدريد "لا، لم أفكر في ذلك، كانت فترة صعبة عندما سيطر سيتي على المباراة لكننا نجحنا في مدّ المواجهة إلى الوقت الإضافي من آخر فرصة".

وختم "سعيد جدا ببلوغ النهائي في باريس أمام منافس آخر قوي لكننا اعتدنا الأمر، أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة".

ويلعب ريال مدريد أمام ليفربول في 28 مايو/أيار في باريس في إعادة لنهائي البطولة 2018 عندما انتصر الفريق الإسباني 3-1 في كييف.