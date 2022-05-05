أقيلوا غوارديولا.. دعوات من جماهير مانشستر سيتي بعد فشله المتكرر في دوري الأبطال

دعا أحد مشجعي مانشستر سيتي لإقالة بيب غوارديولا بسبب فشله في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يتمكن المدرب الفيلسوف من الظفر بلقب المسابقة القارية الأم منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية "للسيتيزنز" في 2016.

وأخفق فريقه على مر السنين في أوروبا، فقد تعرض البلوز لهزيمة دراماتيكية في نصف النهائي أمام ريال مدريد أمس الأربعاء، رغم تقدم الفريق الإنجليزي 5-3 في مجموع المباراتين في الدقيقة 90 من المباراة.

وأحرز رودريغو هدفين متأخرين قبل أن يحسم كريم بنزيمة فوزه من علامة الجزاء ليحجز مكانه أمام ليفربول.

أما مانشتر سيتي فيذهب لموسم آخر من دون نجاح أوروبي، مع إصرار أحد المشجعين على ضرورة إعادة تقييم مجلس الإدارة من أجل تحقيق المجد في دوري أبطال أوروبا.

وقد قال المشجع مان سيتي سام إن النادي يحتاج إلى استبدال غوارديولا في صخب مذهل.

وقال أحد المشجعين "يحتاج مجلس الإدارة إلى إعادة التقييم؛ نحن بحاجة إلى مدير يفوز على هذا المستوى.. فعلنا كل شيء على المستوى المحلي، لكن لا يمكننا تكرار الإنجاز في دوري الأبطال".

“The board need to re-evaluate. We need a manager that wins at this level.” “We’ve done everything at domestic level, but we can’t do it in the #UCL.” “We need a manager who can perform.” Sam the #MCFC says the club may need to change manager to seal Champions League success… pic.twitter.com/zUpuqKydI5 — talkSPORT (@talkSPORT) May 4, 2022

ويمكن لمان سيتي إنقاذ الموسم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقول غوارديولا بعد هزيمة أمس الأربعاء إن فريقه يحتاج إلى يومين للتأقلم مع الخسارة.

وقال "نحتاج إلى يوم أو يومين لكننا سننهض وسنأتي.. سنفعل ذلك مع جمهورنا. فعلنا كل ما في وسعنا، كنا قريبين حقًّا، لكن في النهاية لم نتمكن من القيام بذلك".

يذكر أن غواردويولا أكثر مدرب يخسر مباريات في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (6 مرات)

🗣 "It's tough for us, we cannot deny it" Pep Guardiola disappointed as Real Madrid produced another stunning comeback in the Champions League 👇 pic.twitter.com/c58LP5siMK — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 5, 2022

وعندما سئل عما إذا كانت هذه أصعب أمسية أوروبية له في مسيرته التدريبية، أجاب غوارديولا "تعرضت لهزائم سيئة في دوري أبطال أوروبا من قبل، مثل برشلونة ضد تشلسي عندما لعبنا مباراتين استثنائيتين ولم نتمكن من الوصول للنهائي. لكن نعم، إن هذا صعب، لا يمكننا إنكاره.. كنا قريبين جدًّا من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لم نلعب جيدا في الشوط الأول لكننا كنا أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، سيطرنا على المباراة وسجلنا الهدف، ومن سوء الحظ لم نتمكن من إنهاء المهمة".

وتنتظر جماهير كرة القدم عامة ومانشستر سيتي وليفربول بوجه خاص معرفة تأثير إقصاء مانشستر سيتي بهذه الطريقة على حملة الفريق للحفاظ على لقبه بطلا للبريميرليغ وإن كان سيتعثر في الأمتار الأخيرة ويخرج بموسم صفري أم لا.