3 أخطاء كلفت 3 أهداف.. كابوس رولي حارس فياريال في نصف نهائي دوري الأبطال

هجوم صاعق تعرض له الأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى فياريال، بسبب الأداء السيئ الذي قدمه في مواجهة ليفربول بإياب نصف نهائي دوري الأبطال وكلف فريقه 3 أهداف كانت كافية ليقلب ليفربول الطاولة ويخرج فائزا من المباراة.

ورغم تقدم فريق "الغواصات الصفراء" بهدفين دون رد في الشوط الأول فإن الفريق خسر المباراة 3-2 بسبب أخطاء كارثية ارتكبها الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عاما.

البداية كانت من الهدف الأول للفريق الأحمر بعد 17 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني، والذي سجله البرازيلي فابينيو من تسديدة لم تكن قوية ولكنها مرت بين قدمي رولي.

Rough day at the office for Rulli 😪 pic.twitter.com/VaMdAxrZDl

ثم جاء الهدف الثاني بعد 5 دقائق من الأول بفضل رأسية الكولومبي لويس دياز والتي مرت بين قدميه أيضا، ليأتي الخطأ الثالث القاتل ويعلن عن هدف "الليفر" الثالث بتوقيع ساديو ماني بعد خروجه غير المبرر من المرمى وإخفاقه في الوصول إلى الكرة وتشتيتها ليقتنصها الهداف السنغالي ويمنح فريقه الفوز في المباراة.

RULLI WAY OUT OF HIS NET!

MANE MAKES HIM PAY! pic.twitter.com/XCs23fTdFI

— ESPN FC (@ESPNFC) May 3, 2022