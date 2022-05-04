سيتعامل فريق الاتحاد مع مبارياته الخمس المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على أنها مباريات كؤوس، إذ يسعى لاستعادة اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ 2009، مستفيدا من تراجع غريمه الهلال حامل اللقب.

وسيلتقي الاتحاد، الذي يقوده المدرب الروماني كوزمين كونترا، بمضيفه الفتح ضمن الجولة 26 يوم الجمعة المقبل، ويدرك تماما حساسية المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها أيضا مباريات أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن.

وتحظى مواجهة الفتح بأهمية كبيرة، إذ سيمنح الفوز الاتحاد دفعة قوية للابتعاد في الصدارة.

ويتفوق الاتحاد في الصدارة بفارق 11 نقطة على غريمه الهلال، الذي تلقى ضربة موجعة في مسعاه للاحتفاظ بلقب الدوري بخسارته 1-صفر أمام مضيفه الفيحاء في مباراة مؤجلة أمس الثلاثاء.

ويملك الاتحاد 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 49 نقطة للهلال الذي خاض 24 مباراة وسيلعب مع مضيفه ضمك يوم السبت.

وسيخوض الاتحاد 3 مباريات من الخمس المتبقية له هذا الموسم خارج ملعبه.

ويجاهد المدرب كونترا لتجهيز المدافع المصري أحمد حجازي للعب أمام الفتح للاستفادة منه لاحقا في مباراته المرتقبة أمام الهلال، أقرب منافسيه على اللقب.

وافتقد الاتحاد خدمات حجازي منذ فبراير/شباط الماضي بسبب إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

صراع المراكز المتقدمة والهبوط

ويستضيف النصر صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 25 مباراة جاره الشباب الرابع برصيد 47 نقطة من العدد ذاته من المباريات.

ويعاني النصر من أزمة في خط الهجوم، مع سعيه لإنهاء الموسم في المركز الثالث، الذي قد يشارك الفائز به في السوبر السعودي في الموسم المقبل بنظامه الجديد، الذي سيتنافس فيه 4 فرق لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويغيب عن صفوف النصر الثلاثي الهجومي فينسن أبو بكر وجوناثان رودريغيز وعبد الفتاح آدم بسبب إصابات مختلفة.

وسيسعى التعاون صاحب المركز 13 برصيد 26 نقطة في مباراته أمام الاتفاق المتعثر يوم الخميس إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها في دوري أبطال آسيا وكلفته الخروج من دور المجموعات رغم بدايته القوية.

وفي اليوم ذاته سيأمل الأهلي في الفوز على مضيفه الباطن للابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط التي يفصله عنها 3 نقاط فقط.

ويملك الأهلي 28 نقطة في المركز العاشر، في حين يحتل الباطن المركز 14 برصيد 25 نقطة.

وسيتقابل أبها مع الفيصلي يوم الجمعة، في وقت يلعب فيه الحزم مع الفيحاء والطائي مع الرائد يوم السبت القادم.