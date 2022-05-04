كلمات معدودات قلبت مباراة.. ماذا قال كلوب للاعبي ليفربول بين شوطي مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال؟

بعد نهاية الشوط الأول من مواجهة فياريال وليفربول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، تخوّف اللاعبون والجماهير من أن يكونوا ضحية جديدة لريمونتادا من "الغواصات الصفراء" ويخرجون من المسابقة القارية الأم.

غير أن "الليفر" دخل الشوط الثاني بوجه وروح جديدين، وقلب الطاولة، وفاز بالمباراة 3-2، وتأهل للنهائي 5-2 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وأصبح الطرف الأول في نهائي "باريس" الذي من المفترض أن يلعب في الـ28 من الشهر الجاري.

وكشف الهولندي فيرجيل فان دايك قائد دفاع "الريدز" ما قاله الألماني يورغن كلوب بين شوطي المباراة للاعبين في غرفة الملابس.

وأوضح الدولي الهولندي أن كلوب "قال لنا: العبوا كرة قدم، العبوا بأسلوب ليفربول، العبوا بالطريقة التي لعبتم بها طيلة الموسم، الاستحواذ والتحرك بين الخطوط والانسلال خلف خط دفاع الخصم، وطلب منا أن نظهر رغبتنا الحقيقة في التأهل للنهائي".

بدوره مدح النجم المصري محمد صلاح، أحد أبطال "الريمونتادا"، الشخصية التي ظهر عليها فريقه في الشوط الثاني.

وقال هداف الفريق "كانت المباراة قاسية في الشوط الأول، وبعد ذهابنا إلى غرفة الملابس، تحدث كلوب، وحفزنا بعضنا بعضا، الشخصية والروح اللتان ظهرتا في غرفة الملابس أكدتا أننا فريق كبير ولهذا نجحنا في العودة بعد تأخرنا بهدفين دون رد في الشوط الأول".

بدوره، كشف كلوب كيف تمكّن الفريق الإنجليزي من إعادة الزخم لصالحه.

وأوضح "كنا نعلم أنهم في الشوط الأول سيكونون أفضل منا وسيلعبون رجلا لرجل، لكننا لم نعلق على الجانب الجسدي بين شوطي المباراة".

وختم "لا أستطيع أن أخبركم بالضبط بما قلته لهم. تحدثنا عن كيفية لعب كرة القدم، والتحرك والبحث عن المساحات".