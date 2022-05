حقق قميص النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا الذي ارتداه عندما سجل هدفين قد يكونان الأشهر في تاريخ كرة القدم، رقما قياسيا جديدا لبيع أحد المقتنيات الرياضية التذكارية بالمزاد مقابل 7.14 ملايين جنيه إسترليني (8.93 ملايين دولار) اليوم الأربعاء.

وارتدى مارادونا قميص الأرجنتين رقم 10 أمام إنجلترا في دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم 1986 بالمكسيك. وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني وضع منتخب بلاده في المقدمة بهدف أحرزه بيده لكن علي بن ناصر الحكم التونسي السابق الذي أدار المباراة لم ير لمسة اليد واحتسب الهدف.

وبعد 4 دقائق سجل مارادونا أحد أعظم الأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ عدة لاعبين إنجليز، بمن فيهم الحارس والقائد بيتر شيلتون قبل أن يودع الكرة ببراعة في الشباك.

وحصل لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق ستيف هودج على القميص بعدما تبادله مع مارادونا عقب المباراة، وقد أعلن الشهر الماضي عرضه للبيع في مزاد علني بعد 19 عاما من عرضه في المتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا.

وقال براهام واتشير رئيس وحدة الملابس والمقتنيات في دار سوذبي للمزادات "هذا القميص التاريخي يحمل ذكرى مهمة ليس فقط في تاريخ الرياضة ولكن في تاريخ القرن الـ20".

وقالت دار سوذبي إن المشتري مجهول.

