صورة تجتاح مواقع التواصل.. هل اتخذ مبابي قرار الرحيل؟

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور نشرها المصمم الفرنسي إيتو مرابيتو لصديقه كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهو يستعد لمغادرة منزله.

في إحدى الصور شكر الفنان اللاعب على قميص موقّع منه، وفي الخلفية يظهر رف عليه تذكارات مغلفة، وكذلك صناديق من الكرتون مع أغلفة صحف تتحدث عن مبابي.

وتشير الصورة إلى أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما يستعد بالفعل للانتقال إلى منزل جديد وسيأخذ أشياءه الثمينة معه.

وفي الصورة التي تعود بالتأكيد إلى منزل مبابي يمكنك أن ترى بشكل مثالي جائزة "كوبا" التي فاز بها اللاعب في 2018 بلقب أفضل لاعب شاب في العالم، وهذه الجائزة التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم يمتلكها مبابي فقط لأن الكأس تغير شكلها في الإصدار الثاني من هذه الجائزة.

ومع ذلك، قد تكون الصورة التي رفعها إيتو قديمة لأن قميص سان جيرمان الموقع من مبابي يعود للعام الماضي.

قرار وشيك

ويبدو واضحا أن مستقبل مبابي سيتقرر قريبا وأن الفرنسي سيعلن قراره قبل نهاية الشهر الجاري.

ويخوض الفريق الباريسي مباراته الأخيرة هذا الموسم في 21 من الشهر الجاري، وبعد ذلك من المتوقع أن يعلن مبابي عن خططه للموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن التقارير في فرنسا لم تستبعد تجديد العقد، فإن هناك مؤشرات تفيد بأن مبابي سيلعب مع ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان في 30 من الشهر المقبل.