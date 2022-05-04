صلاح نجم ليفربول ينشد الثأر من ريال مدريد

قال محمد صلاح لاعب ليفربول إنه يريد مواجهة ريال مدريد وليس مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في ظل سعي المهاجم المصري للثأر لهزيمة فريقه في نهائي البطولة القارية 2018 أمام الفريق الإسباني.

وغادر صلاح الملعب وهو يبكي بعد سقوط عنيف خلال التحام -بدا مقصودا- مع سيرجيو راموس في المباراة التي خسرها ليفربول 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي البطولة الأوروبية قبل 4 أعوام.

وفاز ليفربول 3-2 أمس الثلاثاء لينتصر بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين على فياريال في نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعرف من سيواجه في النهائي، المقرر في 28 من الشهر الجاري، الليلة عندما يحل مان سيتي ضيفا على الملكي.

وقال صلاح لـ "بي تي سبورت" (BTSPORT) أريد أن أواجه ريال مدريد.

وأضاف "مان سيتي فريق صعب حقا ولقد لعبنا ضده عدة مرات هذا الموسم. إذا سألتني شخصيا، فأنا أفضل مواجهة ريال مدريد".

وردا على سؤال عما إذا كان يريد الانتقام من الفريق الإسباني، قال صلاح "خسرنا في النهائي ضدهم، لذلك أريد أن ألعب أمامهم وآمل في الفوز عليهم أيضا".