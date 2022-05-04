شاهد.. هل ظلم الحكم فياريال في مواجهة ليفربول؟

في الدقيقة الـ38 من مواجهة فياريال وضيفه ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا طالب أصحاب الأرض بركلة جزاء لم يعرها الحكم أي انتباه.

وفي المباراة المثيرة التي انتهت بفوز ليفربول 3-2 وتأهله إلى النهائي 5-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب وصلت الكرة إلى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو داخل منطقة جزاء "الريدز" ليعترضه الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ولكن الحكم الهولندي داني ماكيلي أمر باستمرار اللعب.

غير أن بافل فيرنانديز محلل التحكيم في إذاعة "ماركا" (Marca) أكد أنها "ليست ركلة جزاء واضحة وحاسمة ولكن يمكن أن تحتسب، ويبدو أن الحكم الهولندي اعتقد أن لاعب فياريال قفز باتجاه حارس ليفربول".

بدوره، يرى فرناندو رويغ رئيس نادي فياريال أنها "ركلة جزاء واضحة للو سيلسو، لا أرى أي تفسير آخر لهذه اللقطة، الحكم لا يملك المستوى المناسب لإدارة هذه المباراة".

وتابع "كانت هناك 3 أخطاء قرب منطقة الجزاء في الشوط الأول، الركلة الثابتة مهمة للغاية ولم نتمكن من الحصول عليها، كان من الممكن أن ينجح اللاعبون في التسجيل من إحداها، لست غاضبا بل فخور بالوصول إلى هنا، لكن التحكيم كان سيئا للغاية".