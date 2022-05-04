الدوحة تستضيف مباراتي الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الأربعاء أن قطر ستستضيف مباراتي الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 الشهر المقبل.

ويستضيف ملعب "أحمد بن علي" في الدوحة المباراتين يومي 13 و14 يونيو/حزيران المقبل.

وتلتقي أستراليا مع الإمارات في الدوحة يوم 7 من الشهر المقبل، ويلتقي الفائز منهما مع بيرو في 13 من الشهر نفسه في الملحق المؤهل للمونديال، وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فرنسا والدانمارك وتونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

وفي 14 يونيو/حزيران المقبل تلتقي كوستاريكا مع نيوزيلندا في الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم، وسيصعد الفائز لمواجهة ألمانيا وإسبانيا واليابان في المجموعة الخامسة.