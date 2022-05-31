مدرب الوداد المغربي: نحن ريال مدريد أفريقيا

أشاد مدرب الوداد المغربي وليد الركراكي بأداء لاعبيه بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب الأهلي المصري بطل آخر نسختين، واعتبر أن فريقه كان الأكثر إصرارا على الانتصار.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي بعد الفوز على أرضه 2-صفر مساء يوم الاثنين "أهنئ اللاعبين لأننا لم نقدم مباراة كبيرة على المستوى الفني، لكنها كانت كبيرة على مستوى الرغبة في الفوز والحالة الذهنية وفي ظل وجود الجمهور الذي دفعنا، وأعتقد أننا عرفنا كيف نلعب المباراة النهائية".

وأضاف المدرب الذي حظي بدعم الآلاف في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وحقق الانتصار بفضل هدفي زهير المترجي، "من أول فرصة تمكّنا من افتتاح التسجيل بهدف جميل من زهير المترجي، وأنا سعيد له بحكم أنه عاش وضعا صعبا حين كان قريبا من مغادرة الفريق عندما رمى قميصه لكنه ردّ بأحسن طريقة".

وكان الركراكي قد قال قبل المباراة إن الأهلي يعتبر "ريال مدريد أفريقيا" بسبب قدرته على حصد الألقاب في كل الظروف، لكن بعد الانتصار قال مدرب الوداد إن فريقه كان أشبه بريال مدريد خلال المباراة.

وقال مدرب الوداد "كنت قد اعتبرت الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا لكن اليوم نحن من كنا ريال مدريد، بعد أن وقفنا جيدا ونجحنا في إحراز هدفين وتركنا لهم الكرة واعتمدنا على الهجمات المرتدة".

وأضاف "لقد جئت من أجل التتويج باللقب، رغم ما كان يقال عن غياب الأداء. المهم في كرة القدم هي الفاعلية".

وأكد الركراكي أنه يتطلع إلى مواصلة حصد الألقاب وتحقيق ثلاثية من الألقاب مع الوصول إلى نهاية الموسم الجاري.

واختتم مدرب الوداد حديثه قائلا "لا أزل جائعا ونسعى لتحقيق الثلاثية بإحراز لقب الدوري وكأس العرش في غضون شهر، لكن المهمة لن

تكون سهلة".

وسيلعب الوداد أمام غريمه المحلي نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقية، كما ضمن التأهل لكأس العالم للأندية.

ويأمل الوداد في التتويج بالثلاثية، إذ يتصدر الدوري المغربي متقدما بأربع نقاط على غريمه الرجاء قبل 6 جولات من النهاية. وسيلعب الوداد أمام غريمه الرجاء في دور الثمانية في كأس العرش.