لوكاكو يبحث عن طريقة تعيده إلى إنتر ميلان

يتطلع إنتر ميلان للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في صفقة إعارة، بحيث يعود مهاجم تشلسي مجددا للدوري الإيطالي، وفق ما أوضحت "وكالة الأنباء البريطانية" (BAMEDIA).

والتقى مسؤولو إنتر مع محامين بغرض بحث إمكانية عودة لوكاكو مجددا إلى الفريق الإيطالي.

من جانبه، سيطرق تود بوهلي رئيس نادي "البلوز" الجديد أبواب سوق الانتقالات الصيفية للبحث عن إبرام صفقات لفريقه، وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ على الفريق اللندني مع شركائه الرئيسيين "كليرليك كابيتال".

وانضم لوكاكو إلى "البلوز" في صفقة قياسية بلغت 98 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار) هذا الصيف، لينهي موسمه الأول مع الفريق الواقع غرب لندن بتسجيل 15 هدفا في كل البطولات.

وعانى المهاجم البالغ من العمر 29 عاما من فترة أولى صعبة طغت عليها أزمات خارج الملعب، ليضطر مهاجم مانشستر يونايتد السابق إلى الاعتذار خلال لقاء تلفزيوني مع قناة إيطالية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأثارت تصريحات لوكاكو التكهنات بشأن عودة سريعة إلى إيطاليا، لكن المهاجم البلجيكي واصل العمل والمحاولة مع تشلسي حتى نهاية الموسم.

ورفض المهاجم البلجيكي الدولي -الذي خاض 101 مباراة دولية مع منتخب بلاده- التقارير التي ربطته بمحادثات لحسم مصيره في تشلسي قبل يوم من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولا يزال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي يرى أن لوكاكو جزء من تطلعات الفريق للموسم المقبل، حيث يتوقع مسؤولو تشلسي أن يكون المهاجم البلجيكي في هجوم الفريق الموسم المقبل.

ولن يكون إنتر ميلان قادرا على دفع المقابل المادي المطلوب لضم لوكاكو بصفقة انتقال دائم، لذلك من المقرر أن يبحث الفريق الإيطالي عن فرصة لضمه على سبيل الإعارة. ومن المعروف أن تشلسي لن يضم أي لاعبين جدد إلى صفوفه، إلا قبل رحيل بعض اللاعبين هذا الصيف.