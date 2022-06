ريال مدريد يكتسح جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا

سيطر نادي ريال مدريد الإسباني على جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022، الذي توج به النادي الملكي السبت الماضي بفوزه على ليفربول 1-صفر في مباراة النهائي بفرنسا.

واختارت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ليكون أفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

وأنهى بنزيمة البطولة بتتويجه بلقب الهداف، إذ سجل 15 هدفا، قاد بها ريال مدريد إلى التتويج باللقب للمرة 14 في تاريخ النادي والخامسة في تاريخ النجم الفرنسي.

وحصد بنزيمة أيضا جائزة أفضل هدف في البطولة، بهدفه الأول في مرمى تشلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي.

وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب شاب، فقد أعلنت اللجنة اختيار البرازيلي فينيسيوس جونيور (21 عاما) ليكون أفضل لاعب شاب في البطولة القارية، إذ سجل هدف الفوز لريال مدريد في النهائي، كما تألق في الأدوار الإقصائية مع بنزيمة، وأسهم في صناعة 6 أهداف وتسجيل 4 بالمجمل في البطولة.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Vinícius Júnior as the 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season 👏👏👏@vinijr | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر تشكيلة الموسم لأفضل 11 لاعبا، وضمّت 4 لاعبين من ريال مدريد، هم: بنزيمة، وفينيسيوس، ولوكا مودريتش، والحارس تيبو كورتوا.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

كما ضمت التشكيلة 4 لاعبين من ليفربول، هم: تريند ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وأندرو روبرتسون، وفابينيو. بالإضافة إلى كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي، وأنطونيو روديغير من تشلسي.