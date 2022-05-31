"الأفضل خسر".. مدرب الأهلي المصري يتحسر على خسارة دوري أبطال أفريقيا

قال بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي المصري إن الفريق الأفضل في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو الذي خسر، ورفض الحديث عن تفاصيل متعلقة بخطة اللعب أو التشكيلة بسبب الظروف التي أحاطت بالمباراة.

وتوّج نادي الوداد البيضاوي المغربي أمس بدوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الأهلي 2-صفر في المباراة النهائية التي جرت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال موسيماني -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي مساء أمس الاثنين- "عندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساو بين الفريقين عندها نتحدث عن الفوز والخسارة. أعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم". في إشارة إلى إقامة المباراة في المغرب الذي أثار كثيرا من الجدل خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن المغرب كان المتقدم الوحيد لاستضافة المباراة النهائية بعد انسحاب السنغال من عملية التصويت الأخيرة.

واعترض الأهلي على إقامة المباراة في ملعب الوداد، وطالب بإقامتها في ملعب محايد، لكن الكاف لم يلتفت لاحتجاج الفريق المصري المتوج باللقب 10 مرات.

خطة موسيماني

من جانب آخر، قال موسيماني "البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأنني خسرت لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بالتشكيل نفسه. الجميع يعرف أن عمرو السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية". وتابع "كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف".

ووجه موسيماني تهنئة لفريق الوداد ومدربه، وقال إنه ليست لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني، ورأى أن الحكم كان مطالبا باحتساب وقت أكثر من الدقائق الأربع التي أعلنها بدلا للوقت الضائع، وبرر ذلك بتوقف المباراة عدة مرات.

وفشل الأهلي في تحقيق إنجاز لا سابق له بحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وكان النادي المصري أحرز اللقب مرتين في 2005 و2006 قبل أن يسقط في النهائي أمام النجم الساحلي التونسي في 2007، وعاد ليحقق الإنجاز ذاته في 2012 و2013.