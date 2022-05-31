أتلتيكو يزيل لوحة كورتوا والأخير يرد برسالة خاصة

بعد ساعات قليلة من إزالة لوحته التكريمية من ممر أساطير أتلتيكو مدريد خارج ملعب "واندا متروبوليتانو"، لجأ تيبو كورتوا إلى مواقع التواصل ليرد برسالة خاصة.

وقدم حارس مرمى ريال مدريد أداء استثنائيا وظفر برجل المباراة ليقود لوس بلانكوس إلى المجد في دوري أبطال أوروبا، بعد أن قام بـ9 تصديات في المباراة النهائية ضد ليفربول.

وغرد كورتوا على تويتر "هلا مدريد" وأرفق العبارة بصورته مع كأس دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب.

تعليقات مثيرة للجدل

وقبل المباراة النهائية ضد ليفربول، أكد كورتوا -خلال مؤتمر صحفي- أنه "الآن في الجانب الجيد من التاريخ".

وكان الدولي البلجيكي حارسَ مرمى أتلتيكو مدريد عندما خسر أمام ريال مدريد في نهائي لشبونة عام 2014.

رسالة عمدة مدريد

لم ينس عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا أحد مشجعي أتلتيكو​، تصريحات كورتوا بعد فوز ريال مدريد في باريس.

وقال مارتينيز ألميدا "من الجانب الجيد من التاريخ، نحن أيضًا بكينا معك في لشبونة".

لوحة كورتوا

استجاب رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو -أمس الاثنين- لرغبة بعض المشجعين في إزالة لوحة كورتوا.

وعلق سيريزو "إذا كنت تريد إزالة لوحة كورتوا، فاستخدم الفأس والمجرفة وقم بإزالتها".