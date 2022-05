وصفوه بأنه أيقونة الكرة المصرية.. انتقادات لجماهير هتفت ضد صلاح بعد نهائي دوري الأبطال

انتقادات واسعة واجهتها مجموعة من الجماهير المصرية المناصرة لريال مدريد، بعدما هاجمت النجم المصري محمد صلاح إثر خسارة فريقه ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأول السبت.

واتجهت بعض الجماهير المصرية من أنصار ريال مدريد إلى مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد محمد صلاح وأدائه في مباراة النهائي التي فاز فيها الريال ليتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، إلا أن إعلاميين ومحللين رياضيين دافعوا عنه وعما قدمه من أداء جيد أمام ريال مدريد.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة خاصة لقائد المنتخب، قائلا فيها "محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية، ونقدّر ما قدمه لمنتخب مصر وناديه هذا الموسم"، كما عبّر عن فخره بما حققه اللاعب مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات".

وقال الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم فايق -عن الذين هتفوا أو قللوا من صلاح- "هذه التعبيرات التي فيها انتقاص وتقليل من قدر محمد صلاح سفه، هذا صاحب أكبر قصة إلهام لكل المصريين، والسخرية منه تنم عن الجهل".

ودافع المحلل الرياضي محمد عواد عن الانتقادات الموجهة لنجم ليفربول، قائلا -في تحليله لمباراة ليفربول وريال مدريد- "صلاح لم يقدم موسما كارثيا أبدا فهو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى في لقاء النهائي لعب مباراة ممتازة، وخلق فرصا وسدد وعمل كل شيء، لكنه واجه حارس مرمى تصدى لكل الكرات".

ولم يقتصر دعم محمد صلاح على الجانب الرياضي فقط، بل شارك إعلاميون وممثلون مصريون في انتقاد مهاجمي قائد المنتخب المصري.

واستنكر الإعلامي المصري عمرو أديب سب النجم المصري أو السخرية منه، قائلا في برنامجه التلفزيوني "الحكاية" "آلمني كل الألم أن أجد أبناء من مصر تهتف ضد محمد صلاح، بتشجع ريال مدريد لكن تشتم صلاح بالتحديد لماذا؟ هذا ابن مصر ابن البلد هذا فخر العرب".

أما الممثل المصري محمد هنيدي، فكتب في منشور شاركه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك "من فترة أرى بعض الشباب الذين يحاولون أن يسخروا أو يقللوا من صلاح، ربما لا يحبون صلاح أو يشجعون فرقا منافسة، وهذا من حقك لكن الفكرة لماذا تقلل أو تكره شخصا استطاع فعل شيء كان يراه الملايين مستحيلا".

وأضاف هنيدي "صلاح مثال لأي شخص مجتهد ويمر بظروف صعبة وحياة صعبة، مثل أنك تقدر تكون الأفضل في العالم وليس بلدك فحسب، فالحب والتقدير لصلاح، ليس حبا لشخص وإنما لفكرة ونجاح".

Mohamed Salah is the legend of Egypt and the Arabs #صلاح_اسطوره_مصر_والعرب pic.twitter.com/OUtP28gtxc

You are the best player in the world all your country proud of you legend pic.twitter.com/rMElVtcvr3

— Trezeguet (@Trezeguet) May 29, 2022