وصفوه بأنه أيقونة الكرة المصرية.. انتقادات لجماهير هتفت ضد صلاح بعد نهائي دوري الأبطال

انتقادات واسعة واجهتها مجموعة من الجماهير المصرية المناصرة لريال مدريد، بعدما هاجمت النجم المصري محمد صلاح إثر خسارة فريقه ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأول السبت.

واتجهت بعض الجماهير المصرية من أنصار ريال مدريد إلى مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد محمد صلاح وأدائه في مباراة النهائي التي فاز فيها الريال ليتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، إلا أن إعلاميين ومحللين رياضيين دافعوا عنه وعما قدمه من أداء جيد أمام ريال مدريد.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة خاصة لقائد المنتخب، قائلا فيها "محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية، ونقدّر ما قدمه لمنتخب مصر وناديه هذا الموسم"، كما عبّر عن فخره بما حققه اللاعب مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات".

وقال الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم فايق -عن الذين هتفوا أو قللوا من صلاح- "هذه التعبيرات التي فيها انتقاص وتقليل من قدر محمد صلاح سفه، هذا صاحب أكبر قصة إلهام لكل المصريين، والسخرية منه تنم عن الجهل".

ودافع المحلل الرياضي محمد عواد عن الانتقادات الموجهة لنجم ليفربول، قائلا -في تحليله لمباراة ليفربول وريال مدريد- "صلاح لم يقدم موسما كارثيا أبدا فهو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى في لقاء النهائي لعب مباراة ممتازة، وخلق فرصا وسدد وعمل كل شيء، لكنه واجه حارس مرمى تصدى لكل الكرات".

ولم يقتصر دعم محمد صلاح على الجانب الرياضي فقط، بل شارك إعلاميون وممثلون مصريون في انتقاد مهاجمي قائد المنتخب المصري.

واستنكر الإعلامي المصري عمرو أديب سب النجم المصري أو السخرية منه، قائلا في برنامجه التلفزيوني "الحكاية" "آلمني كل الألم أن أجد أبناء من مصر تهتف ضد محمد صلاح، بتشجع ريال مدريد لكن تشتم صلاح بالتحديد لماذا؟ هذا ابن مصر ابن البلد هذا فخر العرب".

أما الممثل المصري محمد هنيدي، فكتب في منشور شاركه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك "من فترة أرى بعض الشباب الذين يحاولون أن يسخروا أو يقللوا من صلاح، ربما لا يحبون صلاح أو يشجعون فرقا منافسة، وهذا من حقك لكن الفكرة لماذا تقلل أو تكره شخصا استطاع فعل شيء كان يراه الملايين مستحيلا".

وأضاف هنيدي "صلاح مثال لأي شخص مجتهد ويمر بظروف صعبة وحياة صعبة، مثل أنك تقدر تكون الأفضل في العالم وليس بلدك فحسب، فالحب والتقدير لصلاح، ليس حبا لشخص وإنما لفكرة ونجاح".

(ده مش هييجي تاني).. عمرو أديب: وجعني جدا ألاقي مصريين بتهتف ضد محمد صلاح !!.. يعملكوا إيه صلاح أكتر من كده

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/cERfsI25pD #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/YT5UDGKDUZ — MBC مصر (@mbcmasr) May 29, 2022

إبراهيم فايق يفتح النار على مهاجمي محمد صلاح 🔥💣 ده صاحب أكبر قصة إلهام لكل المصريين ❤️🇪🇬 والسخرية منه تنم عن الجهل والسفه 😠😠#جمهور_التالتة pic.twitter.com/AJXVRvgpKG — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 29, 2022

Mohamed Salah is the legend of Egypt and the Arabs #صلاح_اسطوره_مصر_والعرب pic.twitter.com/OUtP28gtxc — 🇦🇹𝔫𝔞𝔢𝔢𝔪 𝔞𝔥𝔪𝔢𝔡🏹1️⃣ (@naeem_40) May 29, 2022

اللي في الصوره ده نجم عالمي مصري عربي ..قدر يطلع في ٥ سنين من فريق مصري عادي.. و قدر النجم ده انه يرفع اسم بلده. و مارحش لعب في دوري عادي لا ده لعب في اقوي دوري في العالم و خد كل البطولات فرديه و جماعيه ف لو انت فاشل و كل ماتملكه هو زراير كيبورد و شاشه نصيحه حاول تكون ربعه #صلاح pic.twitter.com/3XLzYkOYOR — Ahmed Fahmi (@fahmi173) May 29, 2022

البعض يراها عادية ان يشتم ويهتف ضد ابن بلده من اجل فريق اجنبي يشجعه، مهما كان اسم هذا الفريق بالمناسبة، هذه المرة كان ريال مدريد ممكن ان يكون برشلونة او ميلان او يوفى لا فرق عندي، انا ارى ذلك مخجلاً، خاصة ان هذا اللاعب وضع بلده في اعلى مكان وصلت له على مستوى كرة القدم في العالم — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) May 29, 2022

محمد صلاح محبوب جدا لدى كل المصريين و كل الباقي كلام فارغ ، لا تربط ابدا غضبا آنيا لأحد بقدر المحبة. محمد صلاح فخر لمصر و للعرب و لهذا أتحدى أي واحد يقول محمد ليس محبوبا في بلده. — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) May 29, 2022

You are the best player in the world all your country proud of you legend pic.twitter.com/rMElVtcvr3 — Trezeguet (@Trezeguet) May 29, 2022

اكتر وقت بتكون محتاج فيه الدعم هو وقت الاخفاق مش النجاح .. واكتر ناس دعمهم بيفرق القريبين منك والغاليين عليك .. ده وقت دعمنا للغالي علي قلوبنا كلنا #محمد_صلاح عشان يحس ان اهله وناسه في ضهره وبعون الله يعوض السنة الجاية اللي معرفش يحققه السنة دي #الملهم#فخر_الفخر — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) May 29, 2022

صلاح لم يلعب مباراة سيئة بالأمس.. pic.twitter.com/7LnJqrpHQ5 — محمد عواد (@mohammedawaad) May 29, 2022

كل الدعم لمحمد صلاح فخر مصر والعرب🇪🇬 #محمد_صلاح pic.twitter.com/LYXqr4rHAu — Engy Alaa (@engyalaa) May 30, 2022