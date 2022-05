وزيرة الرياضة الفرنسية تفند أسباب فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الاثنين، أن مشجعين لنادي ليفربول لا يحملون تذاكر صالحة تسببوا في مشاكل جماهيرية سبقت نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين تفاقمت المشكلة لاحقا بسبب محاولة شبان محليين اقتحام الملعب لحضور المباراة.

وقال بعض السياسيين الفرنسيين من اليمين المتطرف، مثل إريك زمور، إن المشاكل الجماهيرية في نهائي المسابقة القارية بين ليفربول وريال مدريد -السبت الماضي- نتجت بشكل أساسي عن شبان محليين من ضاحية "سان دوني" القريبة من باريس.

وقالت كاستيرا "ما يجب أن نضعه في الاعتبار حقا هو أن ما حدث -أولا وقبل كل شيء- كان التجمع الجماهيري الحاشد لمشجعين بريطانيين لنادي ليفربول بدون تذاكر أو بتذاكر مزورة".

وأضافت لمحطة "آر تي إل" (RTL) الفرنسية "حدث تجمع عند مدخل الملعب، وكان هناك أشخاص يحاولون شق طريقهم للدخول، وحاول شبان من المنطقة المجاورة -الذين كانوا حاضرين- الدخول وسط هذه الحشود".

Liverpool & Real Madrid fans climbing fences to get in with no tickets #ChampionsLeague #ChampionsLeagueFinal #RealMadrid #Liverpool #ParcdesPrinces pic.twitter.com/wJemXIttFr

