وزيرة الرياضة الفرنسية تفند أسباب فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الاثنين، أن مشجعين لنادي ليفربول لا يحملون تذاكر صالحة تسببوا في مشاكل جماهيرية سبقت نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين تفاقمت المشكلة لاحقا بسبب محاولة شبان محليين اقتحام الملعب لحضور المباراة.

وقال بعض السياسيين الفرنسيين من اليمين المتطرف، مثل إريك زمور، إن المشاكل الجماهيرية في نهائي المسابقة القارية بين ليفربول وريال مدريد -السبت الماضي- نتجت بشكل أساسي عن شبان محليين من ضاحية "سان دوني" القريبة من باريس.

وقالت كاستيرا "ما يجب أن نضعه في الاعتبار حقا هو أن ما حدث -أولا وقبل كل شيء- كان التجمع الجماهيري الحاشد لمشجعين بريطانيين لنادي ليفربول بدون تذاكر أو بتذاكر مزورة".

وأضافت لمحطة "آر تي إل" (RTL) الفرنسية "حدث تجمع عند مدخل الملعب، وكان هناك أشخاص يحاولون شق طريقهم للدخول، وحاول شبان من المنطقة المجاورة -الذين كانوا حاضرين- الدخول وسط هذه الحشود".

وتأخر انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة، بعد أن حاولت الشرطة التصدي لجماهير حاولوا شق طريقهم إلى الملعب الوطني الفرنسي بدون تذاكر، في حين اشتكى بعض حاملي التذاكر من عدم السماح لهم بالدخول.

¡LOCURA TOTAL! Por estos inconvenientes con los hinchas del Liverpool en la entrada al Stade de France, la final de la #CHAMPIONSxESPN fue postergada 15 minutos. 📹 @idoxzi pic.twitter.com/W6leWZws4V — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2022

وأظهرت لقطات تلفزيونية صورا لشبان لا يرتدون على ما يبدو قمصان ليفربول الحمراء وهم يقفزون من فوق بوابات الملعب للدخول إليه.

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على آخرين خارج الملعب، وبعضهم أطفال.

وقال وزير التكنولوجيا البريطاني كريس فيلب إن هذه المشاهد أصابته بالصدمة.

وأضاف "شعرت بالرعب لرؤية تلك الصور لمشجعين -من بينهم أطفال ومعوقون- وهم يتعرضون للرش برذاذ الفلفل من قبل الشرطة الفرنسية".

وتابع "من الصور التي رأيتها لم يكن هناك أي مبرر واضح لهذا النوع من السلوك".

Problemas en los accesos del Liverpool: Algunos hinchas de los Reds saltan los controles para colarse al Stade de France y vivir la final de la #CHAMPIONSxESPN. 📽 @JohnWatsonSport pic.twitter.com/DQslHtxCTG — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2022

وتسببت المشاهد الفوضوية في الملعب الفرنسي في "إحراج وطني"، حيث من المقرر أن تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي 2023 ودورة الألعاب الأولمبية 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لليفربول، بيلي هوغان، إن الطريقة التي عوملت بها جماهير ليفربول "غير مقبولة"، داعيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في الواقعة.

كما حثت وزيرة الرياضة البريطانية، نادين دوريس، اليويفا على فتح تحقيق.

وأكدت وزيرة الرياضة الفرنسية أنه لم تحدث مشاكل من جماهير ريال مدريد في مباراة السبت الماضي مضيفة أن الفريق الإسباني نجح في السيطرة على جماهيره بشكل أفضل من ليفربول.