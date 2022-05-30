حائر بين الليغا والبريميرليغ.. ليفاندوفسكي: قصتي مع بايرن ميونخ انتهت

قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي -اليوم الاثنين- إن مشواره مع فريقه بايرن ميونخ قد انتهى، ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال ليفاندوفسكي، خلال مؤتمر صحفي في أثناء أداء الواجب الدولي مع منتخب بولندا لكرة القدم، "هناك شيء واحد مؤكد اليوم وهو أن قصتي مع بايرن ميونخ قد انتهت. بعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة، لا أستطيع أن أتخيل المزيد من التعاون الجيد".

وأضاف هداف الدوري الألماني "أدرك أن الانتقال سيكون الحل الأفضل للطرفين".

ووسط تقارير توقعت انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، ذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن ليفاندوفسكي قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه في الموسم الجديد بعد موسم كارثي للنادي العريق.

وقال المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش، في وقت سابق مايو/أيار الجاري إن ليفاندوفسكي أبلغ رئيس النادي برغبته في الرحيل، مؤكدا التقارير التي تحدثت عن أن ثاني هدافي الدوري الألماني عبر التاريخ قد يكون في طريقه للرحيل، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2023.

وانضم المهاجم البولندي -البالغ عمره 33 عاما- إلى بايرن قادما من نادي بوروسيا دورتموند عام 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله إلى الفريق البافاري، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.