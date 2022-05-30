هدافو الدوريات الأوروبية في الموسم الماضي.. ليفاندوفسكي يغرد وحيدا
30/5/2022
يقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مغادرة فريقه بايرن ميونخ بعد أن سيطر على قائمة هدافي الدوري الألماني في المواسم الأخيرة، وأضاف جائزة "الحذاء الذهبي" هدافا للدوريات الأوروبية للموسم الثاني تواليا.
ويتصدر "ليفا" قائمة هدافي الدوريات الأوروبية هذا الموسم بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني النجم كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي.
وتاليا قائمة هدافي الدوريات الأوروبية:
- ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 35 هدفا
- مبابي (ٍسان جيرمان): 28 هدفا
- الفرنسي كريم بنزيمة (لاعب ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني): 27 هدفا
- الإيطالي تشيرو إيبموبيلي (لاعب لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي): 27 هدفا
- المصري محمد صلاح (لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي): 23 هدفا
- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (لاعب توتنتهام وهداف الدوري الإنجليزي): 23 هدفا
- الأورغوياني داروين نونيز (لاعب بنفيكا وهداف الدوري البرتغالي): 23 هدفا
- العاجي سيبستيان هالير (لاعب أياكس وهداف الدوري الهولندي): 21 هدفا
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي