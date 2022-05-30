هدافو الدوريات الأوروبية في الموسم الماضي.. ليفاندوفسكي يغرد وحيدا

يقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مغادرة فريقه بايرن ميونخ بعد أن سيطر على قائمة هدافي الدوري الألماني في المواسم الأخيرة، وأضاف جائزة "الحذاء الذهبي" هدافا للدوريات الأوروبية للموسم الثاني تواليا.

ويتصدر "ليفا" قائمة هدافي الدوريات الأوروبية هذا الموسم بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني النجم كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي.

وتاليا قائمة هدافي الدوريات الأوروبية: