قال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، اليوم الاثنين، إن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يستحق الفوز بالكرة الذهبية بعد الدور الذي لعبه في تتويج بطل إسبانيا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدّم بنزيمة أفضل موسم له خلال 13 عاما مع ريال مدريد، إذ أحرز 44 هدفا وصنع 15 هدفا بجميع المسابقات ليقود الفريق للتتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال.

وتصدر اللاعب البالغ عمره 34 عاما قائمة هدافي البطولتين، وأحرز ثلاثية في مرمى كل من باريس سان جيرمان وتشلسي في أدوار خروج المغلوب.

وأبلغ ميسي مهاجم باريس سان جيرمان التلفزيون الأرجنتيني "دون أدنى شك قدم بنزيمة موسما مذهلا وأنهاه بحصد لقب دوري الأبطال".

وأضاف "لعب دورا حاسما في كل المباريات بدءا من دور الـ16. وأعتقد أنه لا توجد أي شكوك هذا العام".

وسيقام حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 17 أكتوبر/تشرين الأول مع الإعلان عن قائمة المرشحين في 12 أغسطس/آب.

وسيتم منح الجائزة عن الفترة من أغسطس/آب وحتى يوليو/تموز بدلا من العام الميلادي.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بعدما حصد لقبه الـ14 في كأس أوروبا عقب تغلبه 1-صفر على ليفربول الإنجليزي يوم السبت.

وأحرز بنزيمة ثلاثية في الفوز 3-2 على باريس سان جيرمان في النتيجة الإجمالية في دور الـ16، ليحرم الفريق الفرنسي من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات "مباراة ريال مدريد حطمتنا وحطمتني وحطمت جميع أعضاء الفريق. كنا نعقد آمالا كبيرة، لكن الأمر يجعلني أرغب في الفوز باللقب" في المرة المقبلة.

وأضاف أن "الفريق الأفضل لا يفوز بلقب دوري الأبطال. ولا أريد التقليل من شأن ريال مدريد، لكنه لم يكن الأفضل في البطولة ومع ذلك تغلب على الجميع".